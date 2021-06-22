让康复医学迸发出“大能量”

一例儿童斜视，或许被诊断为需要手术，或许可以通过眼部肌肉的康复训练纠正回来；

一例习惯性脱臼，或许会被诊断为需要手术，或许可以通过韧带的康复训练改善；

一例中风患者，在进行溶栓或手术之后，无缝衔接的康复极有可能让他行走如初……

“过去人们觉得康复是看护、照顾，没什么技术含量，现在慢慢认识到康复是一门科学。”6月20日，中国科协生命科学学会联合体秘书长王小宁告诉科技日报记者，康复做得好就能显著减少后遗症，最直观的是能大大减少人的痛苦，让人活的有质量、有尊严。

康复医学既然有这么大的能量，健康中国建设必须进一步重视。近日，国家卫健委、国家发改委等8部委联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（以下简称《意见》），要求到2022年，每10万人口康复医师达到6人、超过300万的地级市至少设置1所二级及以上康复医院。

起步晚，在直追

“在ICU里的患者，生命体征刚平稳，就用专用的康复床让患者站立起来，这在过去是不可想象的。”王小宁说，以前救治想着一件事——把人救活，现在还要多想一件事——激活抗重力肌群、实现身体机能高效恢复，叫超早期康复。

国内的高水平医疗团队已经在进行这方面的尝试，但在更广泛的范围内仍较落后、起步晚。一些顶级医院的康复医学科的康复医学住院医师规范化培训2004年才开始。

“美国、日本等一些发达国家的康复医疗研究起步较早，有着与各个医学科学衔接、交叉的系统研究与实践体系。”美国堪萨斯大学医学院教授董亚峰对科技日报记者表示，例如接受神经外科手术之后，躺在床上一周肌肉就开始萎缩了，需要康复，烧伤患者接受切痂手术之后，也需要特别的康复，才能更大程度恢复如初……

正因为如此，8部委联合发布的《意见》中两次提到了多学科交叉，要求逐步推进康复与临床多学科合作模式。可见，康复医学不是一门独立的学科，要“瞄准前沿”，加强康复医院和综合医院康复医学科建设，最理想是能使康复医学与其他各医学学科达成无缝衔接，融入到整个医疗体系的考量之中，做到“贯穿全过程”。

人是核心，技术做策应

《意见》中提出的“推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院”备受业内关注。

“让一级、二级医院承担一部分后期的康复任务，与三甲医院形成互补，从结构上来讲是合理的。”王小宁说，由于康复的特点是时间长，如果集中到大医院，床位占得非常厉害，通过这一转型将部分患者分流到一、二级医院，有助于现有资源的统筹利用。

医院专项之外仍需要看到，康复医学的人才培养是非常不足的。“以往一般医科大学不太开这种专业，康复被认为是护工、照护等技校、专科学习的办学领域，因此这方面的人才可以说是奇缺。”王小宁说。

因此，在《意见》中特别将人才培养作为主要目标，提出到2022年建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍，要求从教育、培训、储备三方面加强人才能力建设。

“现行的人才培养和培训理念应有所创新，在培养内容上也应该更人文化、细节化。”董亚峰认为，无论是疾病康复还是老年康复，都要较长时间打交道，因此文化问题和生活习惯问题要考虑在内，而包括褥疮管理、大便管理等都是非常细节的问题，培训也应有更强的针对性。

远程信息技术或许可以为这门注重“传帮带”的学科带来便利。

“大医院的康复科有很专业的专家，可以采取帮扶带的方式培养基层人才，通过远程方式视频指导，他可以像一个教官，远程纠正康复动作标准不标准，这也将是一个趋势。”王小宁说。