今年已破获94起食品领域犯罪

按公安部“昆仑 2021”专项行动部署，北京警方联合多部门，分领域、分阶段打击食品安全领域违法添加非食用物质，超范围、超限量使用食品添加剂，制售假冒伪劣，农村地区制售假劣食品等危害食品安全的违法犯罪行为。北京青年报记者6月21日获悉，今年以来，北京警方共破获食品领域违法犯罪案件94起，打掉犯罪团伙26个，捣毁“黑窝点”86处，刑事拘留374人。

据了解，今年以来，海淀、昌平、丰台、大兴等公安分局连续侦破了22起涉及保健食品犯罪的案件。

今年5月中旬，市民范女士向北京警方反映，其在4月底受邀参加了一场健康讲座，并购买了半个疗程的特效药。回家后，范女士发现该药无任何使用说明，便多次打电话给销售人员但始终联系不上，发现被骗。

经审查，自2020年6月份以来，刘某然、刘某敬等人为首的犯罪团伙非法获取了大量老年人个人信息，并安排专人逐一电话问询，以免费赠送牛奶等物品的名义，邀请老年人参加“健康讲座”活动。现场由郭某民等人冒充所谓“专家”为老年人诊断，并谎称可能患有某种重大疾病，以此向老年人推销“特效药”。经核验，发现其只是普通食品，不具备任何医治疗效。目前，刘某然、刘某敬、郭某民等13人已被丰台公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。警方提示，群众在购买食品、保健食品时一定要前往正规门店，并注意查看门店是否具有营业执照、相关食品经营等资质，妥善保管好购物凭据及相关票据。在日常生活中如果发现相关违法犯罪线索的，请及时拨打110或010-83061992进行举报。