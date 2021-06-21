直播预告：笪学荣谈“党务业务同向同力 医院高质量发展‘两翼齐飞’ ”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月23日10:00，江南大学附属医院党委书记笪学荣做客演播室，以“党务业务同向同力 医院高质量发展‘两翼齐飞’”为主题进行访谈。

专家简介

笪学荣，公共管理硕士，江南大学附属医院党委书记，无锡市科协副主席。曾任无锡市崇安区卫生局局长、无锡市崇安区纪委副书记、无锡市卫生局疾病预防控制处处长、无锡市突发公共卫生事件应急办公室主任、无锡市医院管理中心副主任、无锡市卫生健康委员会副主任、挂职任无锡市梁溪区副区长等。

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