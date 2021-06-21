逆行中的老爸，全城为您亮屏!

岭南天地的父亲节户外公益广告。

千灯湖环宇城的父亲节户外公益广告。

广州日报社佛山全媒体传播中心推出父亲节公益海报——《父爱如山，“疫”路有你》，向在疫情防控中无畏逆行的“父亲们”致以最崇高的敬意。

顺德美的悦然广场的父亲节公益广告。

昨天是父亲节，在当前疫情防控的背景下，显得与以往不一样。在佛山，无数的逆行者参与到这场战“疫”中，这其中不乏“父亲们”的身影。都说“父爱如山”，在疫情面前，这座巍巍大山显得更加固若金汤。

在这个特殊的日子里，广州日报社佛山全媒体传播中心重磅推出父亲节公益海报——《父爱如山，“疫”路有你》，向在疫情防控中无畏逆行的“父亲们”致以最崇高的敬意。当日，该系列公益海报在岭南天地、千灯湖环宇城、映月湖环宇城、美的悦然广场等禅城、南海、顺德区主要商圈的户外大屏幕上轮播，引来了不少市民的驻足与共鸣。他们是谁？他们昨日为何霸屏？请看他们的故事。

医者仁心，名“父”其实

在近段疫情发生后，为有效遏止可能出现在社区的传播链，佛山组织起了多轮全市全员核酸检测。佛山的医护工作人员迅速集结，投入到这场与新冠肺炎病毒抗争的“赛跑”中。

6月9日，高考刚刚结束，一棵“西兰花”却刷爆了屏。这天，佛山市第一人民医院医生卢瑞梁因疫情防控一线工作已连续工作多天，好不容易抽出时间来接女儿。为了不要“两手空空”，他跑进超市时买了一棵西兰花代替鲜花，送到了刚刚从佛山二中考场出来的女儿筱芸手中。卢瑞梁后来才知道，西兰花还有“平凡的爱”的花语，自己的“误打误撞”却成了对女儿最真挚的“表白”。

郭哲文是南海区第八人民医院的团总支部书记。在妻子怀孕37周，甚至出现胎儿脐带绕颈的情况下，郭哲文还是毅然报名参加丹灶镇全员核酸检测工作。每天清晨6点到深夜，他都在核酸检测采样点及时跟进物资使用情况。6月9日，小宝宝呱呱坠地，这是他作为“逆行者”最好的礼物。

陈羽是南方医科大学第七附属医院消化中心主任。除了白天完成医院的日常工作，他晚上还要去为市民做核酸检测。因家住广州，工作在佛山，陈羽连续两周没有回家，只能偶尔跟儿子进行视频聊天。“我的爸爸，在一线‘打怪兽’。”3岁儿子的懂事和理解，更让这名父亲感觉到责任在肩。

广州医科大学附属顺德医院的医生孔海鸿，负责急诊与发热门诊的管理工作。作为该医院门诊党支部的一名党员，他放下对牙牙学语的小女儿的无限牵挂，以医院为家，认真把控疫情防控细节，随时应对突发情况的发生。

风雨无阻，誓不“爸”休

“因为有您，我知道了什么叫无惧风雨。”这是无数的儿女对战“疫”志愿者父亲所说的话。

5月底，佛山高温酷热和狂风暴雨的极端天气交替出现。5月29日下午5时，南海区桂雅社区时代名著广场检测采样点突然狂风大作、暴雨倾盆，桂城城市护卫志愿服务队队员张桂斌以自己身体的重量，拼命压住快要被风雨掀翻的帐篷。在近半个小时的时间里，他一直维持着这个动作，全然不顾自己已全身湿透。

他坦言，自己刚开始是因为女儿读书积分才当上了志愿者，但现在他非常热爱这份事业。对于父亲节，这位园林绿化公司司机的愿望显得很朴实，他说：“父亲节没有想怎么特别地过，我只是希望女儿好好读书，健康快乐地成长。”

5月28日，华福御水岸开始隔离封闭，桂城义工林海全和其他的志愿者“战友”们投入到守护封闭区的战“疫”里，为封闭区里的居民运送物资。他穿着防护服一天值守的最高纪录是16个小时，为了方便辨识，林海全总是在防护服的背后写上“初一他爸”的字样。

“儿子叫初一，1岁8个月。”说起儿子，林海全眼里全是思念。从华福御水岸到金域名都，再到如今的中海锦城，整整24天，桂城的隔离封闭区都留下了林海全的身影。他最大的愿望是疫情早点结束，看到他的小“初一”。

佛山市南海区大沥镇岐城社区中层干部梁志垣，在社区工作已有13年。6月初的晚上，他居住的小区开始实施封控管理。身为共产党员的梁志垣毅然决定参加小区疫情防控工作，成为一名志愿者。10多天来，他用朴实的行动在封控区里燃起了“微微之光”。9岁儿子偶尔会诧异地问，父亲为什么要参加志愿者服务？梁志垣总会说：“为了早日战胜疫情，为了大家早日恢复正常的生活。”

共“父”一线，你不孤单

儿女的支持与鼓励，甚至与之共赴一线或者在各自“战场”书写青春，是抗疫父亲们迎难而上、无畏逆行的动力。

老锦雄是佛山市中医院党委委员、副院长。佛山市中医院先后组织了超1200人次派驻禅城区和南海区进行大规模新冠病毒核酸采样，其间老锦雄作为医院疫情防控物资保障总指挥、一名老党员，他总是身先士卒，带领相关部门积极开展医院环境清洁消毒、终末消杀，特殊医疗废物清运，抗疫相关物资筹措、转运等各项工作，彰显责任和担当。

受父母所带动，女儿老洁瑜也利用周末休息等空闲时间，主动投身所在小区的志愿服务，协助做好核酸采样的后勤保障工作。顶着酷热的天气，在户外忙个不停，浑身汗水湿透。但得知父亲支持甚至在暗中关注自己所作一切时，老洁瑜说自己很受鼓舞。“希望疫情早日退却，父亲可以不那么劳累，晚上可以给父亲煮上一顿饭，陪父亲一起看足球赛。”

佛山开展全市全员核酸检测以来，承担防疫安保任务的禅城公安南庄派出所民警段志强和所有公安干警一样，经常加班加点奋战到凌晨，大多数时间都只能吃住在单位。而他的女儿恰好在今年高考，按照禅城公安相关规定，有子女参加高考的警辅人员可以得到“陪考假”。

但是在6月5日，接到单位“从优待警”的相关通知后，他和同事们经过一番思量，毅然联名写下了《请战书》，请战继续坚守岗位，为辖区新一轮全员防疫检测和平安高考保驾护航。

“穿上警服的爸爸，都能给我最靠谱的安全感。”女儿听到父亲的决定后，不仅没有任何抱怨，反倒宽慰起父亲来：“我会照顾好自己，你把时间和精力留给更需要照顾的人。”就这样，父亲和女儿奔赴各自的“战场”，他们都希望不让彼此留下任何遗憾。

海报中的九名“主人公”，只是疫情防控下无数逆行父亲中的一员。这些可爱的父亲们，可能职业不同、年龄不同、分工不同，但都在各条战“疫”战线上以自己的实际行动向儿女们诠释着什么是舍小家顾大家，什么是“为父则强”。

六月的这个节日里，疫情防控工作还在继续。虽然你不能和他去外面共聚晚餐，也不能回到远在家乡的他的身边。但至少，我们能用各种的方式，给他们捎上一句发自心底的祝福：“辛苦了，老爸！”

策划：邓柱峰

统筹：陈钰凤、刘艺明

文/广州日报全媒体记者冯嘉敏、高敏华、陈钰凤、刘艺明、李传智、刘鹏飞

通讯员潘丽雯、胡荧彬、张家铭、叶可菲、朱嘉泳、黄燕芬、李敏聪

图/广州日报全媒体记者陈枫

海报/广州日报全媒体记者何波