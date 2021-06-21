封控区驻点护士长黄颖仪：“超人妈妈”全力守护家园

黄颖仪（左）协助转运病人

出生于1980年的黄颖仪是广州市第十二人民医院的一名护士长，一直从事一线护理的临床工作，已经有22个年头。上周的端午佳节，在荔湾茶滘社区卫生服务中心驻点的黄颖仪却无法回家陪伴3岁和13岁的两个儿子。每天泡在防护服里连续奋战，长时间的高强度工作也让她看起来很疲惫。接受记者采访时黄颖仪说：“救死扶伤、守护生命是我们的天职，我觉得我只是在做好自己医护人员该做的事，没什么特别的。”

驻点封控区一个月

黄颖仪介绍，今年初因为新冠疫苗接种门诊的工作量大，她被调去支援接种门诊。“虽然比较累，但是看到民众接种到疫苗之后欣喜的表情，我觉得累也值得。”

在这次广州疫情防控的关键时刻，黄颖仪自愿申请到一线支援，6月4日，市第十二人民医院派出15名医护人员支援荔湾茶滘社区，黄颖仪就是其中之一，需要驻点一个月。她和同事们的工作就是帮助封控区内的居民解决各种就医问题。

“封控区里居民的出行、日常生活和医疗条件都受到限制，这个时候生病或者发热更是让人紧张，我们就派人24小时接听街道居民电话，倾听医疗需求，提供健康指导，并协调社区‘三人小组’上门提供核酸采集，让街道居民在家也可以保持身体健康。”

长时间“泡”在防护服里，医护们的工作强度很大。然而黄颖仪坚定地表示：“我们这一代人经历过非典，也有去年的抗疫经验，还有医院作后盾，我的心是很踏实的。有时候的确很辛苦，但居民们一句‘谢谢’就足以让我们‘满血复活’。”

“妈妈去打怪兽了！”

在“顾大家”的同时，黄颖仪的小家却暂时顾不上了。她的爱人从事物资保供工作，从本轮疫情开始以来，一家人就没有在一起吃过饭。说起读初一的大儿子和刚刚3岁的小儿子，黄颖仪觉得愧疚。“大儿子比较独立，因为我跟他爸爸都比较忙，所以晚餐都是在他同学家吃；小儿子现在寄放在姑妈家代为照顾，他从来没离开妈妈那么长时间，晚上睡觉时还是会想妈妈。”

晚上只要有时间，黄颖仪都会和小儿子视频聊天 。“他喜欢看超人，我会跟他说，‘超人妈妈现在要去打病毒怪兽，很快就会回来，弟弟要听姑妈的话’。” 黄颖仪表示，“作为临床一线护理人员，我应该利用专业知识和技能，继续积极参与到疫情防控中；而且我是土生土长的广州人，我的家人、朋友都在这里，我一定会尽最大的努力，守护我们共同的家园。”

文、图/广州日报全媒体记者 冯秋瑜