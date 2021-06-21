生产厂商：“可藏手机水杯”原本为爱运动人士设计

近日，一款可藏手机的水杯引发广泛关注。网传视频显示，该款水杯外观和普通杯子一样，但是底座可以打开，杯体中有一个空间恰好可以放入手机。北京青年报记者检索发现，多家网店在公开销售此类水杯，并宣称是“上课藏手机神器”。水杯生产厂商一名工作人员告诉北青报记者，该款水杯原来是透明的，供运动人士放手机用，后来在经销商要求下生产了不透明水杯。

“可藏手机水杯”引热议

商家宣称防检查、防检测

近日，一段视频引发热议。河南洛阳有老师发布短视频称，学生从网上买了一款专门藏手机的茶杯，这款水杯从外形上看和普通的杯子没有区别，但从底部打开后，里面有一个凹槽，可以放入手机。此外，杯内不仅可以放充电器，杯身下方还有手机充电器的走线标识。

对此，有网友评论，生产商不应该设计生产类似产品，担心有学生用其作弊；也有网友认为，与其质疑商家，不如多从正面引导学生合理使用手机，没有这个水杯可能还会有其他东西来代替。

6月20日，北青报记者在多个网购平台搜索看到，有多个商家在售卖此款水杯。一网店称，该水杯“防检查、防检视、防检测”，还称“大部分学生为安全买新款，目前没有同学被发现过”。客服工作人员称，这款水杯的应用场景很多，运动人士和学生都是可以用的。客服人员同时建议学生考试时不要带，并称“具体使用情况还是看购买者个人”。

另一网购平台相关信息显示，这款水杯非常畅销，其中一网店已经售出10万余件，另一网店也已经售出超过3000余件。一网店客服人员称，手机可以放到水杯的夹层中。客服人员表示，出去游玩时可以带这个杯子，遇到划船等有水的地方可以将手机放在里面，防止进水。与此同时，客服表示学生不是完全不能用，“学生请依照学校规定合理安排，妥当使用，但任何考试中都不可以用”。

一厂商回应：原为透明杯身

专为运动人士设计

根据网店客服人员提供的信息，昨日，北青报记者联系到一家水杯的生产商，该厂商位于浙江台州，其网站上也列出了关于可放手机杯子的介绍，称该水杯是“运动手机杯”，可以带着游泳、跑步，也可以用来装药品，并未提及可以给学生藏手机使用。

该厂商一名工作人员王先生对北青报记者称，设计这款杯子的初衷主要用于出口，并不是为了给学生藏手机用。“这个原来是给国外运动人士专用的，他们穿的裤子一般没有口袋，手机不会放在口袋里，所以手机可以放在水杯里。”

王先生说，他们最初生产的杯子是透明的，后来有经销商要求生产全黑的，于是他们也生产了不透明的杯子。

对于这款可以藏手机杯子在网上引起的热议，王先生说，“我们要开会商量下后面怎么处理。为了孩子们好，可能会找经销商了解情况。”

20日，辽宁一名初中老师王女士对北青报记者称，目前她还没有发现有学生购买过类似的水杯用来藏手机，学校会定期对学生进行检查，防止有学生偷偷带手机。

王老师表示，希望商家在售卖时能避免使用“藏手机神器”这样的字眼，防止对学生产生不良影响。

符合相关标准 通过主管部门监管

杯子生产及销售即合法

6月20日，陕西恒达律师事务所高级合伙人、公益律师赵良善对北青报记者说，此杯子的生产及销售是否合法，关键看生产是否符合相应的生产标准、技术要求，各项参数指标检测是否合格，是否具有商标、商品标识、条码，是否通过相关主管部门监管。只要符合上述条件，杯子的生产就是合法的。同时，亦可以进入市场销售。

但赵良善介绍，不管此杯子是否合法，学生都不能将此杯子作为违法犯罪工具，如果把这类杯子带进考场，作为考试作弊的工具，则涉嫌违法，可追究学生考试作弊的违法犯罪的法律责任。

文/本报记者 郭琳琳 统筹/池海波