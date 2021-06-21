“小黄人”跨区驰援消杀工作

广州南沙，志愿者们正从货车里卸下各类生活物资。

封闭小区各类物资是否充裕？运输配送怎样保障？疫点消毒工作如何进行？连日来，在南沙区，政企合力将封闭小区居民需要的生活物资4小时内配送到家；越秀“小黄人”消杀队伍驰援荔湾，忍受酷热完成疫点消毒工作……在广州市疫情防控工作中，不少亮点值得关注。

从收到紧急物资需求清单到采购完毕，全程不到4小时

6月7日，南沙区珠江街嘉安花园由低风险地区调整为中风险地区。当天下午，在珠江街嘉安花园小区入口不远处的西新社区老年之家前，身穿蓝色马甲的广州南沙志愿者们正从货车里卸下充电宝、医疗垃圾袋等各类生活物资。

“昨天才跟领导反映驻点值班时间长，手机没电无法收集和录入数据，今天政府和企业就送来了及时雨！”现场工作人员笑道。

据了解，这些物资由注册于南沙的广东奥飞数据科技股份有限公司捐赠，用以确保南沙志愿者及各防疫工作人员顺利开展防疫工作。首批捐赠物资包括手持酒精喷壶40个、大号240L医疗垃圾桶50个、大号医疗垃圾袋3000个等。

记者了解到，疫情发生以来，南沙区商务局在做好全区生活物资保障、隔离酒店督导及入境人员转运等工作之外，积极发挥“鹊桥”作用，主动联系并对接企业与街道社区双方，使得物资精准来到珠江街嘉安花园，助力防疫工作的开展。从收到紧急物资需求清单到采购完毕，全程不到4小时，政企合力跑出“南沙速度”。南沙还组织区内农产品供应企业为封闭的小区开发小程序，支持配送到家服务，嘉安花园居民可以在小程序上挑选蔬果。

6月7日起，南沙企业真功夫开始为珠江街工作人员、医护人员、志愿者准备一日三餐。南沙文化会组织会员企业订了一份份饮品送到一线工作者手中。6月8日，广州市侨联和南沙区侨联的企业家们捐款捐物共计约35万元，筹集的善款全部用于购置1841个“抗疫暖心包”（含两袋大米、一箱面条、一罐食用油、50个口罩、1瓶消毒液以及新鲜蔬菜等）。目前，全部物资已运抵珠江街嘉安花园,并将送到每一户住户手上。中建二局二公司主动联系珠江街、送去防护用具（酒精、免洗洗手液、N95和普通外科口罩、防护服），为防疫贡献驻区企业力量。

一线直击

越秀“小黄人”驰援荔湾

6月的广州，高温34℃。在此次新冠肺炎疫情的高风险地区广州市荔湾区鹤园小区，有一支来自越秀疾控的消杀队伍，他们18名队员穿上密不透风的黄色化学防护服，戴上防护面罩和过滤呼吸器，背负将近20公斤的超低容量喷雾器，在荔湾区开始了打扫“战场”的工作。他们历时3小时完成了2700立方米的疫点消毒工作。这支由18人组成的消杀队伍，被居民亲切地称为“小黄人”。

越秀疾控这支“小黄人”消杀队伍，并不是第一次“出征”。记者了解到，在去年新冠肺炎疫情期间，他们完成近30万立方米的消杀任务。

文、图/广州日报全媒体记者张姝泓 通讯员南沙区创建办、南沙区融媒体中心、罗瑞娴、余丽颖、张羽、越秀区卫健局、越秀区疾控中心