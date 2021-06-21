呵护青少年的“好奇心”（师说）

加强青少年的科学教育，提升青少年的科学素养，为我国科技创新提供更多后备人才，是关乎未来的重大问题。好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。好奇心对于激发青少年科学探究的兴趣、提升科学素养，具有重要作用。

好奇心是人类最可宝贵的天性之一。有研究表明，好奇心可以引发求知者对事物的强烈兴趣，促进创造力的提升。但同时，好奇心也是脆弱和易逝的，需要被呵护，需要依赖外界条件的有效支持和科学引导。

对于广大青少年科学教育工作者来说，要主动呵护孩子的好奇心，并促使其发展为对世界探究的兴趣，鼓励其主动学习科学知识、积极探究科学奥秘。为此，家庭、学校以及相关社会机构要共同参与，搭建一个完善的科学教育社会生态体系。

作为其中的重要主体，科技馆等科技教育场馆要在其中努力创新做法、发挥作用。我国科技馆多以“科学中心”为理念而建，强调参与互动、强调“做中学”，其展品展项多能较为生动地展示某一科学原理和揭示某一科学现象，重在生动有趣与现象明显。同时，多数科技馆还会开展一系列基于探究式学习理念的教育活动，如创客工坊、DIY创意设计等科学实践类教育活动；趣味科学实验表演、科普剧等科学表演类教育活动；科普讲座、与科学家面对面等对话交流类教育活动；角色扮演、竞技游戏等科学游戏类教育活动等。这些活动对于激发青少年参与的主动性、助力青少年在动手实践中获得直接科学经验是有较大益处的。

未来，为进一步激发和呵护青少年的好奇心，广大科技馆还应根据青少年不同年龄的认知规律、知识结构以及心理需求更好创设参与情境，有效调动青少年的听觉、视觉、运动、语言、感觉等多感官参与活动，激发其参与热情。而这类活动，往往是多样的、开放的，需要全社会共同参与。

总之，在广大青少年成长的重要时期，充分利用社会资源，为他们创设一个良性互动、开放包容的科学学习环境，在轻松的氛围中看一看、做一做、玩一玩、想一想，培养兴趣，学习知识，探究方法，启迪创新，激发热爱，在心中播下科技启蒙的种子，不仅关乎青少年的健康成长，也关乎国家创新人才的培养。

为此，广大科学教育工作者使命艰巨、责任重大。面向未来，要努力肩负起历史赋予的科技创新人才培养的重任，为广大青少年和全社会科学素质的整体提升作出更大贡献。

（作者为中国科技馆副馆长）

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 17 版）