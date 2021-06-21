本报北京6月20日电 （记者王美华）记者20日从国家卫健委获悉：截至6月19日，全国新冠疫苗接种超10亿剂次。国内大规模接种充分显示，我国疫苗具有良好的安全性，一般反应、异常反应发生率均低于2019年我国常规接种的各类疫苗平均报告水平。预计到今年年底前，完成至少70%的目标人群接种。

2020年12月15日，我国正式启动重点人群新冠疫苗接种工作。今年3月下旬开始，国家加快推进国民全人群免费接种。重点行业、重点单位、重点地区，接种人群一扩再扩；临时接种点、流动接种点、重点场所上门接种齐头并进。目前，我国新冠疫苗接种已覆盖18岁以上人群。在全国各地，不少高龄老人也加入了接种队伍，年龄最大者超过了100岁。

3月24日，我国启动新冠疫苗接种“日报制”。从1亿剂次到2亿剂次，用了25天；从2亿剂次到3亿剂次，用了16天……5月以来，新冠疫苗接种进入“加速跑”，从9亿剂次到10亿剂次仅用5天，日均接种量超过2000万剂次。

目前，我国已有21个新冠疫苗进入临床试验阶段。有4个疫苗在国内获批附条件上市，3个疫苗在国内获批紧急使用。