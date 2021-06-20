贵州浙江等地雨势强劲 华北晴晒干热

今天（6月20日）江南等地强降雨难歇，预计贵州、湖南、浙江等局地有暴雨或大暴雨，内蒙古、东北等地冷涡影响仍存，需防范大风、阵雨天气。气温方面，今天华北中南部、黄淮等地继续晴晒模式，仍有高温“冒头”，需注意防暑防晒。

江南强降雨难歇 东北等地多阵雨大风天气

昨天，降雨中心主要在重庆、贵州至江南一带，内蒙古、东北等地受冷涡影响，多阵雨天气。监测显示，贵州南部、广西北部、湖北南部、湖南西部和东北部、安徽南部、江西北部和中部、浙江中部和南部、福建北部等地的部分地区降大雨或暴雨，贵州黔南州和广西河池等局地大暴雨；内蒙古东部、黑龙江西部和南部、吉林中东部、辽宁北部及新疆伊犁、青海东南部等地部分地区降中雨或大雨，内蒙古呼伦贝尔局地暴雨。

今天降雨最强劲的地方仍然集中在副热带高压北侧，贵州、浙江等局地有暴雨或大暴雨。中央气象台预计，贵州中南部、江南中南部、广西北部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨或大暴雨；吉林东部、黑龙江南部、新疆伊犁河谷和沿天山地区、青海南部、川西高原北部、台湾岛中南部等地的部分地区有中雨，局地大雨。新疆北部和沿天山地区、内蒙古中东部、华北北部等地有4～6级风。

随着副热带高压南落，明天雨带南移更加明显，华南雨势逐渐增强，明天，江南南部、四川南部、西南地区东南部、华南中北部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建北部、贵州西南部、云南东北部、广东西北部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

由于具有较好的水汽、能量及不稳定条件，江南等地今天降雨依然具有局地性和突发性强的特点，雨势急促而猛烈，公众需防范强降雨可能带来的次生灾害。

对于内蒙古、东北等地来说，本周末冷涡“控场”，多阵雨或雷阵雨天气，且风力较大，公众也需注意防范。预计受东北冷涡影响， 今天，内蒙古东部、东北地区等地多阵雨或雷阵雨。此外，内蒙古中东部、华北北部、辽宁等地的部分地区有4～6级风，阵风可达7～9级。下周初期，随着冷涡“退场”，华北、东北等地天气将进入相对比较平静阶段。

华北黄淮晴晒干热 南方高温范围逐渐缩减

气温方面，昨天华北中南部、黄淮多地天气晴好，白天阳光直射大地气温迅速攀升，北京、天津、石家庄等地均出现高温天气。今明两天华北、黄淮等地天气仍比较炎热，并有高温“冒头”，公众需注意防晒补水。

与北方相比，南方以闷热为主，像是江南南部、华南一带，甚至有“桑拿天”的感觉。截至昨天，海口今年以来的高温日数已经达到了28天，常年海口全年高温日数为27.1天，今年已经超额完成。

今明天高温仍主要集中在江南南部到华南一带，不过范围自北向南逐渐缩减，下周随着降雨增强，才可能明显缓解。

受副高影响，6月20日和21日，华南、华北中南部、江南南部等地有35℃以上高温天气，其中，广西西南部等地日最高气温可达37～38℃；22日，上述地区的高温天气减弱或结束。公众依然要做好防暑降温措施，避免在午后高温时段外出。