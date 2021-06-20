江南华南贵州等地有较强降水 冷涡持续影响东北地区

据中央气象台网站消息，未来三天，江南中南部、华南大部、贵州中南部等地的部分地区自北向南有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水或雷暴大风等强对流天气。受东北冷涡影响， 20日，内蒙古东部、东北地区等地多阵雨或雷阵雨。此外，内蒙古中东部、华北北部、辽宁等地的部分地区有4～6级风，阵风可达7～9级。

昨日8时至今日6时，贵州南部、广西北部、湖北南部、湖南西部和东北部、安徽南部、江西北部和中部、浙江中部和南部、福建北部等地的部分地区降大雨或暴雨，贵州黔南州和广西河池等局地大暴雨(100～174毫米)，上述部分地区最大小时降雨量40～76毫米；内蒙古东部、黑龙江西部和南部、吉林中东部、辽宁北部及新疆伊犁、青海东南部等地部分地区降中雨或大雨，内蒙古呼伦贝尔局地暴雨(50～63毫米)；内蒙古东部、吉林东部、辽宁北部、江西中部等局地出现8～10级雷暴大风。

昨日，北京、天津、河北中南部、山东中北部、河南北部、湖南南部、江西中南部、福建、广东、广西等地部分地区出现35℃以上的高温天气，局地最高气温达38～40℃。

江南华南贵州等地有较强降水

未来三天，受低层切变线影响，江南中南部、华南大部、贵州中南部等地的部分地区自北向南有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水或雷暴大风等强对流天气。其中，6月20日08时至21日08时，贵州南部、广西北部、湖南西南部、江西东部、浙江中南部、福建中北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地有大暴雨(100～120毫米)，中央气象台6月20日06时继续发布暴雨预报。

冷涡持续影响东北地区

受东北冷涡影响， 20日，内蒙古东部、东北地区等地多阵雨或雷阵雨。此外，内蒙古中东部、华北北部、辽宁等地的部分地区有4～6级风，阵风可达7～9级。

华南华北等地有高温天气

受副高影响，20日和21日，华南、华北中南部、江南南部等地有35℃以上高温天气，其中，广西西南部等地日最高气温可达37～38℃；22日，上述地区的高温天气减弱或结束。

未来三天具体预报

6月20日08时至21日08时，贵州中南部、江南中南部、广西北部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨或大暴雨(100～120毫米)；吉林东部、黑龙江南部、新疆伊犁河谷和沿天山地区、青海南部、川西高原北部、台湾岛中南部等地的部分地区有中雨，局地大雨。新疆北部和沿天山地区、内蒙古中东部、华北北部等地有4～6级风。

6月21日08时至22日08时，江南南部、四川南部、西南地区东南部、华南中北部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建北部、贵州西南部、云南东北部、广东西北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～110毫米)。

6月22日08时至23日08时，江南南部、华南大部、云南东部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建中南部、广西东南部、广东中东部、台湾岛中西部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～130毫米)。