家庭养老床位试点范围将扩大

本报讯（记者 蒋若静）《“十四五”民政事业发展规划》（以下简称《规划》）近日由民政部联合国家发展改革委正式印发。昨天上午，民政部举行《“十四五”民政事业发展规划》专题新闻发布会，介绍有关情况并答记者问。《规划》提出了许多改革创新举措，还首次将“发展家庭养老床位”纳入五年规划。

《规划》第五章聚焦养老问题，其中第二节“优化居家社区机构养老服务网络”提到，要健全建设、运营、管理政策，发展“家庭养老床位”。民政部养老服务司副司长李邦华表示，这是首次在五年规划中提出“发展家庭养老床位”的要求。家庭养老床位是在“十三五”期间民政部和财政部推行的全国的居家社区养老服务改革试点中，探索形成的养老服务新形式，在江苏、北京、浙江、广东、四川先行开展，取得了很好的效果。

对于如何发展家庭养老床位，李邦华介绍：“目前的家庭养老床位主要形式是依托服务能力和水平比较高的养老机构，向周边的老年人和失能的、高龄的老年人提供家庭养老照护的服务，具体来说，一方面从硬件着手，把养老院护理型床位‘搬’到老年人家里，对老年人家庭进行适老化改造，配备相应的老年人的辅具、安装相关信息监测等设施设备，让老年人的家居环境更加适合养老，同时也适合养老机构远程监测和服务老年人在家里养老。另一方面从服务着手，把养老机构专业化的照料服务送到家，养老机构派人上门为老年人提供照护服务，让老年人在家享受养老机构的专业服务。”

李邦华透露，“十四五”期间，民政部门将加大家庭养老床位的发展力度，扩大试点范围和覆盖面，进一步总结经验，完善政策措施，让更多的老年人在家里就能享受家庭养老床位，让家庭养老床位成为居家养老服务的一种重要形式，同时加强家庭养老床位的监管，将家庭养老床位纳入养老服务综合监管，出台相关的标准和规范，让更多老年人享受家庭养老床位。

其他亮点

支持有条件地区为养老护理员积分落户

《规划》提到，要加强养老服务人才队伍建设，支持有条件的地区制定入职补贴、积分落户、免费培训、定向培养和工龄补贴等优惠政策。“十四五”期间，我国将推进养老服务相关专业教育体系建设，鼓励养老机构为有关院校教师实践和学生实习提供岗位。支持养老服务相关专业开展职业教育校企合作，鼓励符合条件的养老机构举办养老服务类职业院校。推动实现每千名老年人、每百张养老机构床位均拥有一名社会工作者。

根据《规划》，“十四五”期间，我国将开展养老护理员职业技能提升行动，到2022年年底，培养培训200万名养老护理员。推动建立健全养老护理员职业技能等级认定制度。建设全国养老护理员信息和信用管理系统，支持有条件的地区制定入职补贴、积分落户、免费培训、定向培养和工龄补贴等优惠政策。

探索将颁证仪式引入结婚登记流程

加强家庭建设、优化婚姻登记相关工作也是本次《规划》的重点内容之一。为推动婚姻家庭幸福稳定，民政部将采取一系列措施。民政部社会事务司副司长张贞德介绍，“十四五”期间，民政部将推动各地县（市、区）级婚姻登记机关至少设置一个独立的颁证大厅，探索将颁证仪式引入结婚登记流程，并推动实现婚姻登记“跨省通办”。将依托婚姻登记机关的阵地优势，建立婚姻家庭服务机制，通过种种举措，推动县（市、区）级婚姻登记机关实现婚姻辅导服务全覆盖。

此外，民政部还将开展婚俗改革试点工作，依托婚姻登记机关，联合相关部门，组织举办集体婚礼，探索建立婚俗改革长效机制。此外，还将推动各地把反对天价彩礼，抵制铺张浪费、大操大办等作为村规民约、居民公约的重要内容。

本组文/本报记者 蒋若静