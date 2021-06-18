呵护儿童青少年眼健康（无影灯）

近日，教育部等15部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，提出实施引导学生自觉爱眼护眼、减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼等8个专项行动，力争到2025年每年持续降低儿童青少年近视率，有效提升儿童青少年视力健康水平。

我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。全社会都要行动起来，共同呵护好孩子们的眼睛，让孩子们拥有一个光明的未来。

2018年8月，教育部等8部委联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确家庭、学校、医疗卫生机构、学生、政府相关部门职责，部署核定近视率、建立评议考核制度等重点任务，推动近视防控变成全民行动。

近年来，各地各部门找准问题、因地制宜、多措并举，开辟了一条儿童青少年视力健康管理的新道路。目前，全社会对近视防控的认同和参与度呈现新景象，综合防控儿童青少年近视工作取得新进展。新冠肺炎疫情对儿童青少年视力健康的影响基本得到控制，近视防控工作达到预期目标。很多地方在近视防控方面已经探索出行之有效的工作机制和防控策略。例如，成都市率先建立“健康副校长”机制，发挥“健康副校长”在学校近视防控中的作用；广州市实现全市中小学校校医配备率、配备合格率100%，为学校开展近视防控工作提供全面保障；温州市开展一年4次全市域百万中小学生近视普查，打造全国首个儿童青少年近视防控信息化平台，为近视发生早、发展快、高风险的学生推送预警和就医指导。

预防近视，任重道远。当前，我们要深刻认识儿童青少年近视防控工作的深远意义，拿出更多有创新性、突破性的举措，开创近视防控新局面，坚决抑制儿童青少年近视高发、低龄化的趋势。

学校要针对影响视力的重点因素，统筹中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质等“五项管理”，有效增加户外活动和体育锻炼，减轻不必要的学业负担，严格控制电子产品使用，提高学生用眼行为改进率。改善教学设施和条件，加强校医队伍建设和校医院（医务室）配备，做好视力筛查建档工作。

父母是孩子的榜样，平时尽可能放下手机和平板电脑，花更多时间引导孩子养成良好用眼习惯，这是预防近视的良方。家长要切实落实相关防控举措，配合学校共同做好学生校内校外近视防控工作，履行近视防控主体责任。

要构建长效机制，进一步强化防控指标约束，强化各级党委、政府责任落实。比如，加大监管力度，严厉打击夸大虚假宣传，规范整治近视矫正市场。把可信、可靠、规范的眼镜验配机构和有效的近视防控产品告诉百姓，便于孩子们接受规范矫正，有效控制近视发生发展。

儿童青少年是国家和民族的未来。抓实抓好儿童青少年近视防控是一项系统工程，也是一场攻坚战、持久战。我们要持之以恒，久久为功，同心呵护儿童青少年眼健康，让孩子们拥有一双明亮的眼睛。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 19 版）