线下看病线上复诊（健康焦点）

北京协和医院心内科副主任医师刘永太在线上接诊患者。

北京协和医院供图

近年来，我国鼓励发展依托实体医院建立互联网医院，开展线上复诊服务。2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。新冠肺炎疫情防控期间，互联网诊疗在保障患者医疗服务需求、缓解医院线上线下医疗服务压力、减少人员聚集、降低交叉感染等方面发挥了积极的作用。近日，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，大力发展远程医疗和互联网诊疗。

各地公立医院纷纷举办互联网医院，给患者带来哪些实惠和便利？如何推动互联网医院持续健康发展、满足人民群众的医疗健康需求？最近，记者进行了采访。

创新医疗服务模式

开展线上复诊，引入医保支付，把药品送到患者家里

四川省广安市居民李阿姨年过六旬,患有糖尿病，10年前接受了成都市第二人民医院内分泌科糖尿病专家黄斌主任的治疗。过去，她每个月都要从广安到成都，坐车5小时，转车3趟，花费300多元交通费，找黄斌看病。2020年9月，李阿姨通过互联网医院挂号就诊，黄斌在互联网医院上接诊，并调阅了她既往的病历资料和医嘱处方，在线开具电子处方。很快，她的药品就配送到了家里。

成都市第二人民医院互联网医院是成都市首家投入运营的市级医院互联网医院。截至2021年5月，这个医院已运营8个月，开展在线问诊、免费咨询、护理咨询、快速应诊、电子处方、药品配送等服务。目前，互联网医院已提供近6000人次在线问诊服务、近5万人次咨询，服务范围覆盖26个省份。35个科室在互联网医院开展线上问诊，全院438名医生排班，利用碎片化时间接诊，为患者提供更多元的就诊渠道。

过去5年里，天津市居民李女士反复流产了4次，多次到当地医院看病都没有查出原因。后来，她到北京协和医院就诊，终于明确诊断为抗磷脂综合征。最近，李女士在天津市当地医院检查后，又通过北京协和医院互联网医院进行复诊。风湿免疫科副主任医师赵久良接诊，查看了有关病历资料、检查结果后告诉她：“这次检查结果不错，各方面指标都很正常，放心吧！”

今年3月，北京协和医院互联网医院获批上线运营。目前，已有40个科室、1200多名医生开通互联网诊疗权限，心内科、内分泌科、皮肤科等32个科室开始提供服务，支持在院病历调阅、在线问诊，检查检验、处方开具等功能。截至目前，在线接诊的患者超过5万人次，每天接诊最高达500余人，平均在400人左右。

“除了部分常见病、慢病复诊，北京协和医院互联网医院也开展疑难杂症、罕见病的互联网医疗服务，以充分发挥医院的医疗资源优势。”北京协和医院总会计师向炎珍说，建立互联网医院是为了方便广大患者就医，因为协和医院约60%的患者来自外地，互联网诊疗有效降低了患者的就医成本，疫情防控期间更是优势凸显，保证了患者不中断治疗。

据国家卫健委统计，我国已设置审批了1100余家互联网医院，初步形成线上线下一体化的医疗服务模式。公立医院纷纷开设互联网医院，拓展服务渠道，开展线上复诊，引入医保支付，把药品送到患者家里，大大方便了患者看病就医。

大医院“触手可及”

偏远地区能享受到专家服务，复诊、护理等服务上线

2020年10月18日，远在西藏自治区阿里地区工作的成都电信职工赵先生，如期收到来自成都市第二人民医院配送的药品。身患慢性湿疹的赵先生，一年前在成都工作时一直在成都市第二人民医院就医。到了阿里地区工作后，赵先生转到该院的互联网医院就诊，他所需要的药物直接配送到他现在的工作地。“真没想到互联网医院会这么方便！”赵先生说。

互联网医院让大医院变得“触手可及”，即使在偏远地区的患者也能享受到大医院的服务。不仅如此，公立医院利用自身的优势和社区开展协作，优质医疗资源得到更优化的配置和利用。

成都市第二人民医院互联网医院除网上诊疗外，还开通了腹膜透析、伤口造口等专科护理免费咨询，为互联网护理上线进行了探索。

河北医科大学第一医院互联网医院与石家庄市裕华区10个社区形成了紧密医联体，成立了5G指挥中心，通过数据管理和共享、与社区的协作，更好地服务患者。对于大量慢病患者来说，公立大医院互联网医院和社区开展协作，使患者开药取药变得非常简单。

今年1月，家住石家庄市裕华区的乙肝患者邓先生，通过在河北医科大学第一医院互联网医院复诊，开出了常用的肝病用药富马酸替诺福韦二吡呋酯片、恩替卡韦分散片等，由志愿者配送到家，解决了邓先生就诊不便的难题。

“互联网医院的核心是医疗服务。公立医院有优质的医疗资源，建立互联网医院后，可以将优势医疗资源下沉到基层及偏远地区。”北京协和医院远程医疗中心主任秦明伟说，对于公立医院自身来说，互联网医院可以对线下诊疗进行补充和分流。一些复诊服务可以在线上进行，不需要都到线下门诊，避免占用宝贵的医疗资源。遇到疑难病例线上无法解决时，可以引导患者到线下门诊，让专家集中力量攻克疑难杂症。

中国社科院健康业发展研究中心副主任陈秋霖认为，公立医院开展互联网诊疗服务，可以提高服务效率，延伸服务链条，让原来线下不够完善的诊前诊后服务得以更好开展。同时，可以增加医患沟通的渠道，有利于建立长期信任关系，促进医患良性互动。

新业态带来新规范

建立互联网医疗监管平台，全程需留痕、可追溯

截至目前，已有30个省区市建起了互联网医疗监管平台。各省份监管平台要求互联网服务机构和人员具备资质，全程留痕、可追溯。有些省份平台对事前、事中、事后全程进行监管，也有的省份要求开出的每一张处方都上传到互联网监管平台，对处方用药行为进行相应的监管。

“我们通过信息化手段加强监管，全力保障医疗全过程的安全。”成都市第二人民医院党委副书记、院长周谦表示。2020年6月，医院完成了与省互联网医疗服务监管平台的对接，互联网医院开展的全流程诊疗活动都可跟踪、可追溯、可量化。

为了推动互联网诊疗、互联网医院规范健康发展，国家卫健委、国家中医药管理局出台了《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《远程医疗服务管理规范（试行）》等一系列配套文件。去年11月，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，按照线上、线下一致的原则，明确慢病患者在提供“互联网+”医疗服务的定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊察费和药品费，可以纳入医保支付范畴，“互联网+”医疗复诊处方还可以流转到定点药店。

医保支付的加入顺应了患者的就医需求，促进了互联网医疗的发展。但公立医院的优质资源如何通过互联网医院充分发挥，做到精准服务，增加患者黏性，实现专病专科的线上线下无缝对接，还需要在探索过程中不断总结和完善。

陈秋霖认为，互联网医院和传统线下服务是一种补充和延伸的关系。公立医院互联网医院主要提供诊疗服务，利用互联网医院提升医疗服务效率，衍生服务内容环节，形成更完善、更精准、更高效的服务产品。未来，互联网在医疗领域会成为标配，线下线上融合是必然趋势。因此，连接和融合是未来互联网医院发展的定位和功能，必须降低成本，提高效率。要加强顶层设计，引导互联网医院发展。同时，加强规范管理，建立更加细化的互联网医疗服务监管和标准体系、医保政策以及相应法律法规，让互联网医疗服务产品得到规范化发展。在监管方面，要适应新形势，尊重医疗规律，加快监管能力建设，发挥医院、行业组织的作用。对于医务人员在互联网医疗服务中的劳务技术价值，须给予合适的定价，并加强线上服务能力培训。

国家卫健委有关负责人表示，今后要继续加强互联网诊疗的服务和监管，确保互联网医院在高速发展的同时提供更高质量、更加规范的服务。

《 人民日报 》（ 2021年06月18日 19 版）