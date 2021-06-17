广州一确诊病例隐瞒行程致近400人隔离将被追诉

广东省人民检察院17日发布打击涉疫情犯罪第三批典型案例，其中广州市番禺区确诊病例祝某某隐瞒行程导致近400人隔离将被司法机关追诉。

5月25日下午，祝某某前往广州市荔湾区白鹤洞街某小区探望父母。5月28日，祝某某出现感冒症状，未前往医院治疗，自行服药处理。5月29日，广州市荔湾区白鹤洞街被确定为中风险地区。5月30日，祝某某父母被确诊感染新冠肺炎。6月2日凌晨，荔湾区白鹤洞街被调整为高风险地区。6月2日、4日，祝某某两次前往医院就诊，均未如实填报和告知医生近14天内的旅居史，隐瞒曾与确诊病例接触以及到过疫情高发区的事实。截至6月6日祝某某被采取隔离措施前，其活动轨迹已涉及广州市番禺区大石街辖区内医院、便利店、杂货店、水果店、球场等公共场所，导致密切接触者167人、次密切接触者225人需隔离观察、居家隔离，引发新冠肺炎传播严重危险。6月8日，广州市公安局番禺区分局对祝某某立案侦查，并对其刑事拘留。目前，祝某某在隔离治疗中，司法机关将依法予以追诉。（记者詹奕嘉 杨淑馨）