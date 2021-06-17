61.8%受访者选择线下购物是因为可以试用试吃

数字时代的来临，使人们足不出户便可享受到购物的便利，但同时，线下购物也有自己的独特优势，比如不用等快递、质量看得见、支付更安全。你还会选择去线下购物吗？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），发布了一项“线下购物服务”问卷调查，共有1534名受访者参与。调查显示，51.4%的受访者经常去线下购物，47.4%的受访者偶尔去，基本不去的仅为1.2%。之所以选择线下购物，61.8%的受访者表示是可以试穿试用试吃等，54.0%的受访者觉得质量更有保障，44.8%的受访者觉得适合闲逛放松，打发时间。

51.4%受访者经常线下购物

90后刘子慧（化名）去年研究生毕业后到了深圳工作，因为工作压力大，周末都躺在家里刷剧、玩游戏。但最近，她发现逛商场十分解压，“主要是能够放松，一边逛一边玩，碰到好玩的东西能够尝试。最重要的是逛的过程”。

调查显示，51.4%的受访者经常线下购物，47.4%的受访者偶尔去，基本不去的仅为1.2%。交互分析发现，90后受访者经常去的比例最高，为54.7%，其次是80后（52.9%），00后最低（38.7%）。

哪些商品你更倾向在线下购买？南京青年李峰（化名）表示自己最常买的是食品，因为能更直观地看到生产日期和保质期。有些电子产品他也会选择线下购买，如果出现问题，维修比较方便，能够有效缩短维修周期，也能避免快递途中可能造成的损失。

“价格比较高的，需要亲自去试的，一般会选择在线下买，比如家具、家电等。”重庆90后吴念念（化名）说。她留意到，最近网络诈骗比较猖獗，自己也接到过诈骗电话，对方能够精准地报出自己的相关信息，加上某个购物平台的账号被盗，让她觉得网络购物存在安全隐患，相比之下，线下可能更有保障。

选择线下购物的原因 61.8%受访者表示是可以试穿试用试吃

刘子慧表示，在购买化妆品、护肤品、香水这类商品前，会先去线下专柜试一试，“能更直观了解商品的特性，看看适不适合自己，避免踩雷”。如果有购买意向，柜姐会送一些小样，服务也更加周到，这是线上购物体会不到的。

调查显示，对于选择线下购物的原因，61.8%的受访者表示是可以试穿试用试吃等，54.0%的受访者觉得是质量更有保障，44.8%的受访者觉得适合闲逛放松，打发时间。

李峰时常和家人一块逛附近的商场，不为别的，就为了能和家人多一些交流，“如果一直待在家里，可能就会各玩各的，彼此之间也不怎么说话，逛逛商场超市，这个过程本身就很有意义”。

就购物体验而言，李峰觉得最直观的感受就是方便快捷。“喜欢的东西，当场就能拿到。另外，商品的质量好坏、合不合适，一眼就能看到，能省下不少时间”。

对于吴念念来说，线下购物更多是一种休闲方式，也是一种社交手段，她时常会约着朋友到商场逛一逛，吃个饭，“对我而言，逛街最重要的是能够暂时缓解日常的生活压力”。

而且她发现，同一家店，线下和线上的商品是有差别的。线下会展示更多当季的新品，通常会陈设在醒目的位置，线上则以打折促销为主，很多都是去年甚至是前年的老款。同时，质量感觉也有差异，在材质、做工上，有时能看出明显的不同。“所以如果买当季的新品，我一般都会选择在线下专卖店”。

刘子慧觉得，线下另一个吸引她的地方，是服务比较好，有人情味。有时候想要买东西，但没有具体目标，如果是在网上，可能就放弃了，但是在线下的时候，会有导购帮忙筛选和推荐，“能给自己提出有意义的参考，也比较省事省心。感觉自己买到了服务，受到了尊重”。

受访者选择线下购物的原因还有：无需等待快递（52.0%），商品种类更齐全（47.1%），能享受到优良的服务（37.6%），支付更安全（17.7%），附赠商品比较多（13.0%）等。

本次受访者中，00后占17.5%，90后占47.1%，80后占31.3%，70后占3.9%。（王志伟）