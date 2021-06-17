国家中医应急医疗队伍怎么建？官方指南来了

为充分发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用，加强国家中医应急医疗队伍建设与管理并提升其应急救治能力和水平，国家中医药管理局办公室日前印发《国家中医应急医疗队伍建设与管理指南（试行）》。

这份指南所指的国家中医应急医疗队伍，是指由国家和省级中医药主管部门共同建设管理、统一指挥，参与重大及其他需要响应的突发事件现场卫生应急救治的专业中医医疗队伍，是国家卫生应急救治体系的重要组成部分。国家中医应急医疗队伍分为国家中医疫病防治队和国家中医紧急医学救援队。

根据指南，国家中医应急医疗队伍成员以依托中医医院医务人员为主，同时应吸纳本省（区、市）中医药系统相关领域和专业的高水平专家以及本省（区、市）定点医院有关专家。其中，国家中医疫病防治队以中医疫病（传染病）、中医呼吸、中医急诊、重症、院感防控等专业的医护人员为主。国家中医紧急医学救援队以中医骨伤、外科（普外、胸外、脑外等）、皮肤、五官、急诊、重症、麻醉等专业医护人员为主。

物资装备方面，国家中医疫病防治队应配备移动生物安全二级实验室、负压救护车、负压担架、移动中药房、移动中医治疗室等设备设施。国家中医紧急医学救援队应配备手术车、移动中药房、移动中医治疗室、移动影像设备、后勤保障车等移动医院设备，移动医院应至少满足30人紧急救治，每天可开展大型手术3台至5台。

指南明确，国家中医药管理局负责国家中医应急医疗队伍的总体规划布局，指导国家中医应急医疗队伍建设和管理工作；与国家卫生健康委员会建立协调联动机制，统一指挥和调度国家中医应急医疗队伍，确保中医药第一时间参与新发突发传染病防治和突发事件卫生应急救治工作；组织开展中医应急救治专项培训，并根据情况适时组织跨地区联合演练。