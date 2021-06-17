国家卫健委：6月16日新增新冠肺炎确诊病例19例 其中本土病例4例

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中境外输入病例15例（福建3例，广东3例，云南3例，上海2例，北京1例，江苏1例，湖北1例，四川1例），本土病例4例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者974人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例337例（其中重症病例4例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6329例，累计治愈出院病例5992例，无死亡病例。

截至6月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例491例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例86384例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91511例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1045269人，尚在医学观察的密切接触者16116人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者427例（境外输入405例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25342例。其中，香港特别行政区11881例（出院11601例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区13409例（出院1133例，死亡478例）。