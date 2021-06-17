这批年轻人值得被点赞 科兴疫苗通过世卫紧急使用认证

世界卫生组织6月1日宣布，由中国北京科兴中维生物技术有限公司（以下简称“科兴中维”）研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。科兴疫苗是继中国国药新冠疫苗之后，被纳入世卫组织紧急使用清单的第二款中国新冠疫苗。

根据科兴中维提供的最新数据，截至5月31日，这家公司已向包括中国在内的全球近40个国家和地区供应新冠疫苗超6亿剂。与新冠病毒赛跑，比一般疫苗研发提速至少18个月的科兴“克冠行动”中，有一支青年突击队。

这支年轻的队伍最近刚刚获得“中国青年五四奖章”。在近日由团北京市委主办，北京青少年社会工作服务中心、团北京市大兴区委承办的一场分享会上，北京科兴中维生物技术有限公司高级总监姜德玉讲述了一支中国疫苗诞生背后的青年故事。

2020年年初，全国抗击新冠肺炎疫情尚在胶着之时，“克冠行动”青年突击队就已经组建完成。一批年轻人穿着层层密封的防护装备，在-65帕压力缺氧状态下，几乎24小时不停歇地在实验室争分夺秒。

在这样的努力下，仅仅用时3个月，疫苗就顺利进入临床试验。2020年4月13日，疫苗获得临床批件；2020年6月11日进行I/II期临床研究0，14免疫程序（指受试者一共打两针，实行间隔14天接种程序）的揭盲，研发进展居世界前列。

细胞培养发酵骨干薛峰带领团队，在四处漏风、到处施工的车间开启了第一批反应器细胞试生产工作。彼时，他的孩子才刚出生不久。从设备到场，安装，调试，发现问题，再改造……薛峰每天忙到凌晨，没有休息日。在连续4个月的高强度工作中，薛峰错过了对孩子和妻子而言最重要的陪伴。

这种拼劲儿也成了一种工作作风。2020年国庆假期，生产车间建设管理团队无一人请假，每天睡眠时间不超过4小时，仅用7天时间就完成了现场的硬件整改工作、环境整治工作、文件梳理工作和记录整理工作。

正是在这样的奉献中，科兴中维99天完成新冠原液车间一期建设，93天完成新冠原液车间二期建设，88天完成制剂车间一期建设，73天完成制剂车间二期建设，创造了了不起的“克冠速度”。

除了要拼搏，新冠肺炎疫情也是对基础研究积累的考验。姜德玉觉得，青年要在人生发展和职业选择上多一些“长期主义”。以这次新冠肺炎疫苗研发的不同道路方法选择为例，一些基础的研究在平时不会太受重视，比如如何优化RNA分子的碱基序列，让它尽可能不被人体免疫系统直接消灭，还能稳定存在更长时间；如何设计刺突蛋白质分子的三维结构，让它尽可能模拟新冠病毒的表面结构……所有这些问题都不是有疫情之后才急忙上马去研究、解决的，而是一大批研究机构、学者二三十年来的心血凝聚。

“很多时候我们会觉得，基础研究看不到什么实实在在的价值，比如SARS病毒都已经消失了，还研究它干什么呢？但直到下次危机真正到来之前，你都没法预测到底哪些知识和能力积累是生死攸关的。”姜德玉表示，“只有越来越多的青年愿意在一些短期内看不到明显收获的领域深耕细耕，‘日拱一卒’，才能到最后功不唐捐。”

中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕