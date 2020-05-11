北京新冠疫苗生产车间预计7月份投入试生产

“目前我们的新冠疫苗已经顺利地进入一期和二期临床研究，从研究者给的反馈看，安全性是良好的。这对我们推进到进一步的扩大临床研究甚至是紧急使用，有着非常好的基础……”在昨天举行的“云上中国品牌日”上，作为北京一家疫苗研究企业，科兴控股生物技术有限公司备受关注。据相关负责人透露，除了临床研究进展顺利之外，疫苗生产车间也在紧锣密鼓建设中，预计7月份将投入试生产。

作为此次云展馆“北京标准”展区的18家企业之一，科兴在新型冠状病毒灭活疫苗的研发上，带来了可喜的消息。据介绍，日前国际著名《科学》杂志发表了由中国医学科学院医学实验动物研究所等多家单位与科兴合作完成的全球首个新冠疫苗动物实验临床前研究结果，得到了国际上的高度认可，对疫苗防控疫情有着非常好的科学基础。

“我们在恒河猴子身上进行了测试，这是与人类最接近的一种实验动物，发现这些接种疫苗的猴子在受到高浓度的新冠病毒攻击的时候，病毒载量已经下来了，7天后就找不见病毒了，同时也没有病理的改变，所以这是一个令人鼓舞和振奋的消息。”科兴控股董事长尹卫东介绍说。

尹卫东表示，目前他们的疫苗临床研究在顺利进行中，一期临床接种144名志愿者，二期临床接种600名志愿者。“我们每一天都会有研究者的反馈，追踪志愿者的反应，看看有什么样的不良反应，现在看来还没有严重的不良反应报告，也就是说目前看安全性还是好的。当然这个研究很严谨，需要双盲设计还要揭盲等等，也会向国家药监局作注册报告，以进一步推动新冠疫苗往前发展。”

对于大家最为关心的“疫苗何时能够投入使用”这一问题，科兴相关负责人也作出了回答。“目前还无法说一个具体时间，但临床研究速度已经很快。”该负责人解释说，常规状态下疫苗临床研究需要依次进行一、二、三期，尤其是三期往往需要观察一个疾病流行周期，可能需要一年甚至两三年，但新冠肺炎的疫苗研发已经快速推进到一期、二期，1月份发现这个病毒，5月就进入了二期，速度相当快。

“我们疫苗的研究、制备和应用是一体考虑的，属于一个整体行动计划，所以政府部门也给了非常大的战略布局与支持。”据该负责人透露，目前大兴生物医药园已开辟出一个将近7万平方米的产业化基地，整个疫苗生产车间也正在24小时紧锣密鼓的建设中，预计7月份可以投入试生产。

作为一家可以定义“北京标准”的企业代表，用尹卫东的话来说，他们对新冠疫苗研发生产的“所有质量标准设计都是世界上最高的标准”。“一边是临床研究在进行，一边是产业化建设在进行。我们要用最快的时间完成这两个基本要素，然后再视疫情发展的防控需要，确定疫苗投放。目前产业化规模在发改委等政府相关部门的推动下迅速展开，我寄希望于今年进入产业化。”尹卫东说。（记者 林艳）