最近，家住北京的李女士烦恼不已，明明都立冬了，家中竟然还有蚊子。不但晚上在耳边“嗡嗡”叫，还咬了她几个包，又红又痒。李女士百思不得其解，怎么蚊子还活着？

美国弗吉尼亚理工大学生物化学系助理研究员刘鹏程告诉《生命时报》记者，其实蚊子不仅存活于夏天，秋天乃至初冬都可能有蚊子，甚至秋天的蚊子比夏天的“更毒”。

蚊子的一生有四个阶段，即卵、幼虫、蛹、成虫，进入成虫期的雌蚊子为了繁衍下一代，开始吸血咬人。蚊子生存的条件需要水和适宜的温度，这就意味着大多数季节都能有蚊子存在。很多人认为蚊子只出现在夏天，是因为夏天的蚊子最活跃。天气炎热时，人体新陈代谢旺盛，酶反应加快，散发汗味，更容易吸引蚊子；天气炎热也会增加蚊子吸血补充水分的欲望。再加上夏季草木茂盛，到处都是蚊子的栖息地，蚊子自然随处可见。而秋天花草枯萎，树木凋零，没有了草丛树冠等藏身之处，蚊子只能躲在阴凉潮湿的地方，比如野外的树洞地洞、下水道边上、下雨天的阴沟、水泥缝隙、家中衣柜背后角落、盆栽下的水槽等，很难看到它们的身影，人们就误以为秋天没有蚊子。

蚊子作为冷血动物，最适宜的温度是25~30℃，也就是初秋时节，或是秋末初冬的室内。有些地区秋季多雨，蚊子就更“舒适”了。此外，气候变暖，寒冬推迟，也让人感觉蚊子的活跃期变长了。而且为了过冬，秋天的蚊子会有更强的生存欲望，吸血更多，所以比夏天更毒。

刘鹏程介绍，一只雌蚊从出生到死亡能够生存1~3个月，春、夏出生的蚊子是活不过秋天的，但有些雌蚊在秋季长为成虫，为了完成繁殖下一代的任务，就要想办法过冬。蚊子过冬的方式就是冬眠，最多甚至可以冬眠5~6个月。蚊子的种类不同，冬眠的形式一般分为两种：一是以卵的形式过冬，比如伊蚊，雌蚊会在秋天吸取人血，然后产卵，完成“使命”后死去，卵会在冬天来临、气温变低之际进入滞育（即发育十分缓慢甚至停滞）状态，开始冬眠，等来年春天天气回暖再发育为成虫。另一种是以成虫的形式冬眠，比如按蚊、库蚊，雌蚊会在秋季甚至初冬天气变冷之前吸取人血，积攒能量和营养，然后进入滞育阶段，躲起来冬眠，第二年春天再苏醒产卵。

刘鹏程提醒，由于温度影响，秋天的蚊子在白天活跃。防蚊灭蚊的方法主要分为物理方式和化学方式，物理方式就是蚊帐、电蚊拍、捕蚊灯等，化学防蚊方式则是使用蚊香、杀蚊剂等。相比之下，前者更健康、安全。化学除蚊剂通常有微毒，虽然含除虫菊酯的蚊香相对安全，但也不宜长时间连续使用。秋冬扫除别忘了检查、清理衣柜后、暖气缝、花盆等角落。▲