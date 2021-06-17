中国疫苗努力守护人类健康（观象台）

“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”2020年5月，中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上庄严承诺。

言出必行。一年多来，中国克服困难、履约践诺。从尽己所能为发展中国家提供疫苗援助到全力推进国际抗疫合作，从携手各国共建“健康丝绸之路”到倡导构建人类卫生健康共同体，中国用实际行动一再向世界表明，中方开展新冠疫苗国际合作，从不附加任何政治条件，从不盘算获取任何经济利益。以诚待人者，人亦诚而应。国际社会对中国疫苗认可，恰是对中国勇担大国责任的积极回应。

向国际社会提供超过3.5亿剂疫苗、向80多个国家提供疫苗援助、向40多个国家出口疫苗、同多个发展中国家开展疫苗合作生产、向“新冠疫苗实施计划”供应的首批疫苗正式下线……这是中国为推动国际合作抗疫和填补全球“免疫鸿沟”交出的优异答卷。

一段时间以来，中国疫苗靠实力圈粉海外：多国政要“带头接种”，各国订单纷至沓来，世卫组织列入紧急使用清单。从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，承载着希望的中国疫苗星夜兼程，跨越山海，抵达世界多个国家和地区，为全球合作抗疫带去信心和力量。

津巴布韦总统姆南加古瓦说，中国疫苗犹如“隧道尽头的光芒”；赤道几内亚总统奥比昂说，中国疫苗“犹如一场及时雨”；美国《纽约时报》说，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

国际社会为何纷纷对中国疫苗投下信任票？原因很简单：中国疫苗让人用得起、用得上、用得放心。

中国疫苗的安全性和有效性有目共睹。近日，国际医学期刊《美国医学会杂志》刊登了全球首个正式发表的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果——国药集团中国生物《两种新型冠状病毒灭活疫苗对成人COVID-19感染的保护效力评价》。研究结果显示，中国生物两款新冠灭活疫苗两针接种后14天，能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上。WIV04疫苗组保护效力为72.8%，HB02疫苗组的保护效力为78.1%。无可辩驳的试验数据，让此前恶意炒作中国疫苗“数据不透明”“质量不可靠”的杂音不攻自破。

中国疫苗的可及性和可负担性深得人心。作为制造业大国，中国强大的生产能力有力缓解了全球疫苗供不应求的问题；中国疫苗储运便利，仅需2至8摄氏度的贮存环境，大幅降低了储运成本；除了对外提供疫苗援助，中国疫苗的价格也公平合理；为解决广大发展中国家疫苗产能问题，中国在疫苗研发、生产、分配上采取开放合作态度，已协助多国建立疫苗生产线。

眼下，作为战胜疫情的重要武器，疫苗成为全球激烈争夺的战略资源。疫苗产能不足、疫苗分配不均和疫苗民族主义等问题，给全球合作抗疫带来严峻挑战。在此背景下，中国担当尤显难能可贵。中国不仅有能力生产和供应质量合格、价格合理的疫苗，更有意愿为全球疫苗公平分配作出更大贡献。

实实在在的中国贡献背后，是胸怀天下的中国理念。“坚持人民至上、生命至上”“坚持科学施策，统筹系统应对”“坚持同舟共济，倡导团结合作”“坚持公平合理，弥合‘免疫鸿沟’”“坚持标本兼治，完善治理体系”……在国际多边舞台上，中国倡导构建人类卫生健康共同体的主张清晰坚定。因为中国清楚，新冠疫苗的研发与分配绝不应是国与国、企业与企业之间的竞争，而是全人类与病毒决战的关键武器。只有确保所有处于危险之中的人得到免疫，人类才能彻底战胜病毒，实现真正的安全。

“让2021年成为治愈创伤的一年”，联合国秘书长古特雷斯曾在新年致辞中为人类许下美好愿望。何以疗伤？世界需要安全、有效、可及、可负担的疫苗，也需要团结抗疫的担当与行动。在与新冠病毒的殊死较量中，全球将共同见证：中国疫苗努力守护人类健康，助力世界各国构筑起一道固若金汤的免疫屏障！