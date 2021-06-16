广州6月30日前暂不接种第一剂次疫苗

广州本轮疫情发生以来，市民接种疫苗的意愿高涨，预约量暴增，按全省统一部署，即日起至6月30日，广州主要针对已接种过第一剂疫苗的人群开展第二剂次接种工作，6月30日之前暂不开展第一剂次接种。广州疾控中心副主任在昨天举行的广州疫情防控新闻发布会上表示，因新冠症状易与常见疾病症状混淆，疾控部门已推出健康承诺书，出现相关症状或者5月20日之后曾去过封闭封控区的群众需再次做核酸检测。

疫苗第二剂次延迟接种

不影响保护效果

6月14日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，其中本土2例均在广东，一例来自广州，一例来自深圳。

其中，广州新增确诊病例系一名75岁女子，作为此前两名确诊病例的密切接触者在酒店集中隔离期间被排查发现。在6月15日举行的广州疫情新闻发布会上，广州市卫健委副主任、新闻发言人陈斌介绍，截至6月14日24时，广州本轮疫情累计报告感染者147例，其中确诊病例140例，无症状感染者7例。

据国家卫健委6月15日消息，截至6月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗90413.4万剂。本轮疫情以来，广州市民疫苗接种意愿高涨，有市民无法预约疫苗接种，这种情况应怎么办？

在6月15日的广州疫情防控新闻发布会上，广州疾控中心副主任张周斌表示，广州市按照全省的统一部署，从6月13日到6月30日，广州市主要针对于已经接种过第一剂次的人群开展第二剂次接种工作，6月30日之前暂时不开展第一剂次的接种，对于一些已经接种过第一针已满49天以上的人员以及从事疫情防控工作的重点人群，会优先安排接种疫苗。

另外，张周斌还解释，由于市民的接种疫苗的意愿高涨，预约量暴增，服务器实际上也承受了很大的压力，所以，市民在使用广州健康通微信小程序预约的时候，也可能遇到预约登录不了的情况。“其实，接种疫苗在各地各个区也因地制宜主动开通了很多灵活多样的、针对于第二剂次的预约方式，比如说一些街镇居委通过微信群的方式，组织辖区常住人口，还有大的集团单位进行预约接种。通过点对点的这种短信的发送或电话的通知进行预约。”

张周斌认为，各个区都是因地制宜，实现一个精准的精细化的组织和精准的力度。具体接种疫苗的情况，市民可以留意自己所在的区域和社区以及单位发布的一些预约接种的信息。暂时没有能够预约到第二剂次接种的群众不要因疫苗延迟接种而着急，只要后面完成免疫程序，其保护效果不受影响，第一次剂次更不会因此而作废，所以大家不需要太担心。

张周斌表示，7月份以后，广州将继续全面推进第一剂次和第二剂次的疫苗接种工作，持续提高新冠疫苗接种人群的覆盖率。

因新冠症状易与常见病症混淆

广州穗康码推健康承诺书

近日，不少广州市民发现，打开穗康码时新增一项要求，需要填写健康承诺书。对此，广州疾控中心副主任张周斌在发布会上介绍，广州当前仍处在抗击新冠疫情的关键时刻，为更精准开展新冠病毒核酸筛查，疾控部门推出了健康承诺书，希望对5月20日之后曾去过封闭封控区的群众，或者出现新冠感染者常出现的发热（体温超过37.3度）、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减退、腹泻等症状的群众，短时间内再完成一次核酸筛查。

张周斌介绍，希望市民在疫情期间主动做好新冠肺炎的个人健康监测工作，做好自己健康的第一责任人。之所以强调以上这些症状，是因为以上症状很容易和一些常见疾病症状混淆，如发热、干咳、咽痛、乏力与普通感冒类似，而嗅味觉减退、丧失就是平时所说的“闻不香吃没味”，还有一些群众会出现每天三次以上排便且伴有性状改变的腹泻症状。正是因为这些症状很常见，所以容易被群众忽略，自行服药，延迟就医，从而错过疫情防控最佳时机。

因此，张周斌提醒，请符合条件的相关市民凭借穗康码提示，到全市所有医疗机构发热门诊进行免费核酸检测。申报健康承诺书时已有48小时内的核酸检测结果，或者预计未来48小时内可获得核酸检测结果的市民，可以不必再进行检测。

本组文/本报记者 戴幼卿

动态

深圳新增1例本土确诊

87名密接者已集中观察

据深圳卫健委消息，深圳新增确诊病例姜某，30岁，男，是宝安机场海关工作人员，主要负责国际航班入境旅客的流行病学调查工作，居住在南山区苑一街四号小区。目前，已确诊姜某的密切接触者87人，已全部集中隔离医学观察。

据深圳卫健委6月15日晚消息，姜某曾负责6月10日CA868国际航班入境旅客的流行病学调查。6月15日完成了该航班曾报告的3例境外输入阳性病例和姜某的新冠病毒基因测序，4例的结果100%同源，均为新冠病毒Delta变异株（B.1.617.2），可判定姜某为6月10日CA868航班境外输入确诊病例的关联病例。