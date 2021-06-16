依法整治“饭圈”乱象，呵护青少年健康成长

中央网信办决定，6月15日起在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。专项行动将重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息，重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费，鼓动粉丝攀比炫富、奢靡享乐以及号召粉丝、雇用网络水军“养号”刷量控评等行为。

近几年，一些“饭圈”即粉丝圈子内的乱象时有发生，甚至一些事件造成了严重不良影响。如一些粉丝在追星时围堵明星所在的酒店或者机场，导致公共场所秩序严重混乱，航班延误。有节目组为拉票诱导粉丝购买大量某品牌牛奶，导致该品牌牛奶被大量倾倒浪费。

今年5月，中国青年报社社会调查中心通过问卷网对1616名14-35岁的青少年开展追星专项调查显示，73.4%的受访青少年指出粉丝团会道德绑架，强迫粉丝“氪金”； 63%的受访青少年反感粉丝团互相谩骂、攻击；52.8%的受访青少年每月用于追星的花费在100元以上；仅24.4%的受访青少年从不在追星上花钱；仅20.7%的受访青少年表示父母对此了解并支持。各方面情况表明，及时整治“饭圈”乱象既是净化网络环境的必要举措，也是呵护青少年健康成长的关键措施。

大多数青少年都有追星的梦想，甚至一些成年人也有成为明星的梦想，尤其在互联网和智能手机时代，追星的途径更加便捷，追星方式更加多元化。与此同时，一些明星经纪团队操控、诱导粉丝也更加方便，成本更低廉，“指挥”的粉丝数量更多。

遗憾的是，一些明星经纪团队逐渐走上了歧途，操纵粉丝进行“互黑”“互撕”，组织不同偶像的“唯粉”对峙，控评、互踩、挂黑、集体人肉、网络恐吓，而且还诱导粉丝在社交平台、音视频平台的热搜榜、排行榜、推荐位等重点区域应援打榜、刷量控评、大额消费，攀比炫富等。

这些乱象不仅严重扰乱了互联网生态，让一些不良信息充斥在互联网上，污染视听，而且严重侵犯青少年合法权益。正处于学习阶段的青少年有着身心发育尚未成熟、是非辨别能力较差、好奇心较重、叛逆心较强、抗诱惑能力不够、容易冲动等特点，这些因素决定青少年最容易成为追星族，甚至不惜花费巨资投入到追星狂潮中。

现实中，学校、老师和家长都想方设法教育引导青少年理性追星，使之避免沉湎其中，但一些明星经纪团队却走向了反面，成为青少年“学坏”的帮凶。他们不仅不劝导青少年好好学习，适当追星，反而诱导其疯狂追星，以至于这些本该好好学习的青少年陷入追星不能自拔，成为“互黑”“互撕”的工具和“饭圈”乱象的受害者，既荒废了学业，也耗费了父母的钱财。

依法整治“饭圈”乱象，是保护青少年健康成长、清理网络不良行为、扫清网络不良信息的关键举措。唯有强力整顿这些乱象，方能营造文明理性的“饭圈”文化，让“饭圈”不至于成为怪圈，让青少年不至于陷入其中荒废学业。