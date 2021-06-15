如何调动医护人员参与健康科普知识普及？这些经验值得借鉴

人民网北京6月15日电 （张文婷）健康科普作品要想做得专业，离不开医务人员的参与。目前，互联网上健康信息良莠不齐，应该如何调动医务人员参与健康教育和健康促进活动的积极性？在国家卫健委今日召开的健康知识普及行动发布会上，上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍了上海市的相关做法。

邬惊雷表示，从健康科普来讲，医疗卫生机构是主阵地，医务人员是主力军。从政府行业主管部门来讲，上海市卫健委下发了《关于加强本市医疗卫生机构健康教育与健康促进工作的指导意见》，从政府层面来鼓励和推动。主要体现在以下几个方面：

在医院方面，推动医院成立健康促进委员会，让医院来发挥主体积极性，组成医院内部多部门、多学科的队伍，形成工作合力去推动。

在政府方面，打造促进健康宣传的环境。据邬惊雷介绍，在医疗机构里面，医务人员的健康科普宣传做得好，可以推动医患关系的改善。同时，医患关系改善以后，让医务人员深入到社区，来推动社区的健康促进和健康管理。也起到了非常好的作用。

在考核方面，上海把医疗机构日常的科普和健康促进工作纳入到医疗机构考核中，包括医疗机构的评先、评优，对医务人员的职称晋升等，都把这项作为考核内容纳入进去。

与此同时，宣传引导也非常重要。邬惊雷表示，目前，上海在构建医疗卫生机构健康教育年度活跃指数，这些活跃指数引导医疗卫生机构参与健康教育和健康促进，使得医疗机构在市民当中的美誉度、信任度提升，在改善医患关系方面起到了非常好的作用。