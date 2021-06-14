把无偿献血当作最有意义的节日礼物

人民网北京6月14日电 （记者乔业琼）“今年的6月14号是第18个世界献血者日，我又来献血了，这是我今年第五次来献血。”中国石油大学（北京）医院院长沈晓峰对记者说。

作为一名医生，也是一名党员，沈晓峰表示，无偿献血是自己的责任和义务，每逢母亲节、世界献血者日、国庆节等，都会去献血。“因为我把在这些节日里献血当作给自己的一份最有意义的节日礼物。”沈晓峰说。

高蹬杰是一名大二的学生，平时经常参加志愿者服务。“这是我第一次来无偿献血，很有纪念意义。新时代青年要有担当，献血利人利己，希望更多人来献血。”高蹬杰说。

在天津教书的张亚梦说：“我是来北京旅行的，一出车站就看到有献血车，我就顺便来献一次血。”张亚梦不仅自己积极献血，还发动周边的人一起献血，只要时间和条件允许，都会来献血。

“我想通过献血，帮助有需要的人”“为了关键时刻，救人一命。”“我年轻力壮，献血助人”“我今天休假了，就想着过来献血”……记者走访北京站移动献血点、血液中心的过程中，前来献血的人络绎不绝，话语朴实简单，但行动真挚感人。

“‘6·14’是我们献血者的节日，在此特别感谢大家参加无偿献血，让我们共同努力，共筑生命的长城。”北京市血液中心主任刘江表示。同时，他提醒大家，在献血前后要注意一些事项，比如献血之前清淡饮食，保持一个正常的睡眠。献血以后，24小时之内保护针眼，不要让针眼遇水。另外，不做剧烈运动，更不需要大吃大喝，保持正常的生活状态即可。