全国启用“电子无偿献血证” 452家血站信息将实现互联互通

今天是第17个“世界献血者日”，全国“电子无偿献血证”在浙江启用。

国家卫生健康委员会、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部卫生局、浙江省人民政府等今天在杭州举办2020年“世界献血者日”主题宣传全国主会场活动。国家卫生健康委员会宣布，从今天开始，全国各地无偿献血者都可以通过国家卫生健康委官网、中国政府网、国家政务服务平台和支付宝、微信、百度小程序一键查看本人的电子无偿献血证和全国无偿献血量。

全国电子无偿献血证正式上线后，也将实现全国452家血站信息的互联互通。此外，献血者还可以通过阿里巴巴“3小时公益”平台，将献血的爱心行为转换为公益时数。

今年“世界献血者日”的主题是“安全血液拯救生命”，活动口号是“献血，让世界更健康”。武汉血液中心和浙江大学医学院附属第一医院分享了新冠肺炎疫情期间武汉血液保卫战经历，浙江132名新冠肺炎出院患者捐献康复期血浆、挽救垂危生命的故事。献血者代表、“95后”青年马嘉诚分享了他在5年间献血69次的故事。活动现场，还为杭州市等6个浙江省无偿献血先进市以及10名浙江省无偿献血特别奉献奖获奖者代表颁奖。

据悉，自献血法实施以来，我国无偿献血人次数和采血量已实现22年连续增长，千人口献血率从1998年的4.8‰提升到2019年的11.2‰，无偿献血人次数、采集量和血液质量安全水平均位居全球前列。

1998年到2019年，浙江全省献血总人次从6.3万提升到76.2万，增长12倍；无偿献血总量从12.6吨提升到215.5吨，增长17.1倍；机采血小板从零起步增长到2019年的11万治疗单位；无偿献血占临床用血比例自2003年以来持续保持100%。2019年浙江省千人献血率13.02‰，位居全国第一梯队。

国家卫生健康委副主任、湖北省委常委王贺胜表示，下一步将依托互联网、大数据、云技术等，为献血者提供更加精细、周到、便捷的服务，在全社会营造无偿献血的良好氛围。（汤颖枭 中青报·中青网记者 董碧水）