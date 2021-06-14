构建有韧性的卫生系统 初级卫生保健投入宜早不宜迟

新冠肺炎疫情打乱了世界的秩序，大规模感染、死亡、大范围的封锁……让整个医疗卫生系统不知所措。疫情是一面镜子，暴露出全球公共卫生系统的缺陷，从中也看到了各国在初级卫生保健领域投入的不足。

初级卫生保健是国家卫生系统的核心组成部分，其重要性不言而喻。加强初级卫生保健系统，一方面有助于避免二级和三级医疗卫生机构负担过重，缓解卫生系统的压力，另一方面能够增强人口健康韧性，切实提升公众在面对重大公共卫生危机时的抵御和复原能力。

罗马并非一日建成，要想快速应对危机，卫生系统必须要在疫情暴发之前就做好准备。而要想具备这样的能力，各国需要对初级卫生保健系统，进行长期的规划和投资。

初级卫生保健系统投入 宜早不宜迟

作为公共卫生危机事件的第一道防线，初级卫生保健服务却覆盖不足，这在全球许多国家都普遍存在。尤其是在一些经济水平欠发达的地区，不乏公众因得不到基本的医疗卫生救助，而导致病情加重甚至死亡，或因此陷入更加贫穷的状态。

“实际上，初级卫生服务和诊疗应该成为公共卫生系统最重要的一部分，它需要有跨学科的团队协作，健全的付费体系的支撑，以便能够获得更好的健康结果。”在博鳌亚洲论坛·全球健康论坛第二届大会上，卫健策略“决心工程”全球总裁兼首席执行官、美国疾控中心前主任费和平博士(Dr. Tom Frieden)表示。

强大的初级卫生服务，可使得卫生系统更具抵御力，更快地发现疾病的早期迹象，并进行及时地诊疗。如肾病、高血压、糖尿病等非传染性疾病的治疗，都可以在初级医疗机构中进行，更高级别的医院就可以将节省出来的医疗资源投入到更重要的工作。“在卫生系统之中，每个人都需要有不同的角色。”费和平博士说道。

后疫情时代，如何构建一个强大而有韧性的初级卫生保健系统，成为摆在所有人面前的一道课题。

什么是有韧性的卫生系统？2015年发表在《柳叶刀》上的一篇文章对其进行了定义，即“医疗卫生人员、机构和民众针对危机开展预防性准备并有效应对危机的能力；当危机来袭时，能够维持卫生系统的核心功能，而且当情况需要时，能够根据在危机中吸取的教训对卫生系统进行调整”。

可以说，初级卫生保健是整个卫生系统中关键的部分。尤其是在疫情过后，卫生系统是否有能力持续应对未来可能出现的其他危机、是否有能力解决健康公平的问题，都离不开对初级卫生保健的持续投入。

然而现实情况是，目前大多数国家在初级卫生保健领域的投资明显不足。

根据世界卫生组织2019年9月发布的《全民健康覆盖监测报告》显示，如果世界要显著缩小健康覆盖差距，实现2015年商定的各项卫生目标，各国就必须增加初级卫生保健支出，增幅应至少相当于国内生产总值（GDP）的1%。

报告指出，从现在起到2030年，全球健康覆盖率需提高至现在的两倍。报告警告称，按目前的趋势推算，到2030年，仍将有多达50亿人无法获得卫生保健服务，其中大多是穷人。

泰国公共卫生部疾病控制部顾问Supattra Srivanichakorn教授表示，泰国非常重视初级卫生保健系统的建设，他们希望能够为更多偏远地区的人们，带去更好的卫生保健救治和服务，让初级卫生惠及到每一个角落、每一个公民。

需要提及的是，健全的初级卫生保健所带来的好处，不仅体现在卫生系统内部，也体现在社会经济层面。费和平博士强调，它可以让政府的卫生支出更加合理有效，同时使该国的护理行业服务水平，达到投入与产出的最佳平衡，并保持一个更高的可持续性发展水平。

在北京大学公共卫生学院教授郭岩看来，除了在资源的配置上重视初级卫生保健的建设之外，还要考虑可及性和可负担性问题。如何让更多的公民直接享受到卫生服务，且与其可支付能力相匹配，是各国政府需审慎思考的问题。

模式变革：从疾病治疗到健康管理

实际上，仅仅进行卫生系统的建设还不够，如果影响健康的行为或因素不发生改变，人口健康韧性就始终面临巨大的风险和挑战。

2020年10月，美国疾控中心发布报告表明，慢性阻塞性肺疾病、肥胖、严重心脏病、2型糖尿病和吸烟，会增加罹患重症新冠肺炎的风险。除了遗传等先天因素以外，前述疾病都与患者不良的生活习惯有一定的关系。

预防非传染性疾病需要更多的干预措施。费和平博士指出，滥用烟草和酒精、饮食中过多摄入钠盐和反式脂肪酸，是导致高血压、糖尿病和其他心脑血管疾病的高风险因素。

据卫健策略官网数据显示，高血压已成为全球首要的死亡因素，每年约有1000万人死于高血压。此外，在全球范围内，每年预估有26万人死于反式脂肪酸摄入，约有300万人因饮食中含钠盐过多而死亡；在低收入和中等收入国家当中，50%的心血管疾病死亡人群为70岁以下者，相比之下，高收入国家这一比例仅为20%。

费和平博士认为，通过对初级卫生保健理念的宣传和教育，可以让公众在早期就远离不良生活习惯。目前，泰国和印度政府已出台相关禁令，对民众使用烟草的年龄进行限制；而在中国，有超过3亿烟民，如果这一情况能够得到有效改善，未来几十年可减少约1亿人的死亡。

此外，过多的摄入钠盐增加了人们患心血管疾病和中风的风险，而年轻人对奶茶等垃圾食品的消费泛滥，也为个人健康带来更多隐患。从全球范围来看，心血管疾病的发生率仍然非常高，尤其是在中国，其发病率水平远高于世界平均水平。

对于非传染性疾病的预防，世界卫生组织驻华代表高力医生（Gauden Galea）认为，公众要认识到，这是一场马拉松长跑，不能一蹴而就，也无法通过一时的风险应急来实现，必须要立足于健康风险的长期管理。

增强人口健康韧性、实现全民健康覆盖（UHC）是一项综合性和系统性工程，需要政府部门、社会组织、单位、家庭和个人的共同努力，缺一不可。在这个过程中，需要不断推动理念和模式的变革，从疾病的治疗转向健康管理，在医学层面上，从药物和手术等干预性治疗手段走向预防保健。

“人口健康韧性能够最大程度地降低疫情带来的冲击和干扰，为及时补充公共卫生资源争取时间，维持医疗卫生系统正常的秩序和公民健康。”中国医学科学院阜外医院院长助理、高血压中心主任蔡军表示。

而当疫情趋于沉寂时，这样完善的系统也会为社会良性发展持续提供有效的保障。中国科学院院士、南方科技大学代理副校长顾东风认为，健全的初级卫生保健系统能够为民众提供便捷、高效、经济和人性化的服务，能够从多方面满足城市人群、农村人群的多层次健康需求，这也满足了社会经济持续良性发展的需求。