国家卫健委：6月12日新增新冠肺炎确诊病例34例 其中本土病例6例

人民网北京6月13日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例34例，其中境外输入病例28例（广东7例，上海6例，云南5例，四川3例，天津2例，浙江2例，江苏1例，福建1例，陕西1例），本土病例6例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者643人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例313例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6256例，累计治愈出院病例5943例，无死亡病例。

截至6月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例459例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例86333例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91428例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1037435人，尚在医学观察的密切接触者11411人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例7例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者382例（境外输入360例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例24675例。其中，香港特别行政区11877例（出院11595例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区12746例（出院1133例，死亡411例）。