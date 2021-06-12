聚焦医药健康产业发展 世界医药零售业大会在长沙举行

首届世界医药零售业大会在长沙举行。受访者供图

“新时代，医药零售不仅仅是消费方式，而是一种生活方式。医药零售不应该只是单纯的药品销售，而要努力成为健康问题解决方案的提供者。”6月8日至6月11日，由中国医药物资协会主办的首届世界医药零售业大会暨第二届中国基层医疗发展大会在湖南长沙举行。中国医药物资协会名誉会长、云南鸿翔一心堂药业股份有限公司董事长阮鸿献在会上指出，医药零售要更加注重品牌效应，增强服务专业性，深耕多元化发展之路。

中国工程院院士刘昌孝在主题演讲中表示，生物药、中医药、化学药作为医药领域的三驾马车缺一不可，需要凝聚多方合力来支撑我国医药产业发展。在双循环经济格局下，企业要把握好企业链、产业链、供应链、空间链等价值核心，结合自身实际推动转型升级。

国医大师孙光荣从医药卫生角度进行分享，他提出重科学普及、重学科融合、重传承创新、重心神调制、重环境净化的“五重”建议，共同守护人类健康。

中国科学院院士孙汉董表示，要坚持中西医并重，两者互相借鉴非常重要，要借助现代科技和医学为主的多学科协同创新，推动中医药高质量发展。

此外，中国工程院院士吴以岭作《身体需要经营，健康需要管理》的主题演讲，分享了健康养生的知识，提出“惜气存精更养神，少思寡欲勿劳心”。

“在世界经济大环境的影响下，中国医药正面临新一轮的调整、重构与发展。”中国医药物资协会常务副会长、益丰大药房连锁股份有限公司董事长高毅表示，当前，医药零售领域要借力、借智、借势，加强交流合作，加快前沿科技与产业融合，为医药流通贸易产业、大健康产业蓄势发展增添新活力。

中国医药物资协会常务副会长，宏济堂制药集团股份有限公司董事长高元坤指出，疫情的冲击，带来客户思想、购买场景乃至整个行业生态的变化。“医药行业需携手共建、共享、共创、共赢，理清问题，共同探明行业发展方向。”

在“与世界医药零售面对面”“医药行业政策面面观”两场星辰对话环节，嘉宾围绕当前医药行业发展政策背景及新业态、新模式进行了分享探讨。

原国家食品药品监督管理总局稽查局局长毛振宾指出，药品监管离不开科学的思维和办法，要以监管科学支撑医药行业规范化发展。“监管科学在一定程度上是专门为监管服务支撑的一门学科。在研发环节、审评审批环节、生产环节，都要用科技的方法、用数据、用事实作支撑，更好地为企业服务，促进产业发展。

“国大药店的数据显示，在去年疫情防控大背景下，消费者对于家庭护理、中药、营养素、医美等类别的产品购买量出现明显增长，这也将成为实体药店未来的增量所在。”中国医药物资协会副会长、国药控股国大药房有限公司董事长赵小川表示，未来零售市场需要精耕细作、合作共赢，才能迎来行业发展的“春天”。

湖南恒康药品零售连锁有限公司董事长赵亚辉提出，为满足顾客的消费升级需求，医药行业也需要不断创新改革。要善用互联网、大数据、人工智能等手段，精准消费者多样化、个性化需求，通过转型来提供更好地服务。

苏州全亿健康药房连锁有限公司总裁杨建国认为，随着大健康理念的深入，顾客的需求在不断变化，门店应针对不同服务人群，做好分级管理，根据顾客的不同特点，满足顾客需求。

会议期间，中国医药物资协会新营销专业委员会、中国医药物资协会数智化零售分会宣布成立，将聚焦零售药店构建新营销模式、数字化转型，为行业发展提供助力。

为破解过期药回收“顽疾”，会上还发布了“绿色金融家庭过期药品回收公益项目”，内容包括政府牵头指挥，职能部门协同推进并吸引社会资源，与广大居民共同参与并形成完整治理体系等多方面内容。规范公民处理家庭过期药品行为，保障群众用药安全，杜绝居民家庭过期药品被不法分子收购后重新流入市场，防止因随意丢弃造成的环境污染。