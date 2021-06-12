国家卫健委：6月11日新增新冠肺炎确诊病例35例 其中本土病例8例

人民网北京6月12日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例35例，其中境外输入病例27例（上海8例，云南6例，江苏4例，广东4例，北京1例，天津1例，福建1例，四川1例，陕西1例），本土病例8例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者807人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例302例（其中重症病例1例），现有疑似病例10例。累计确诊病例6228例，累计治愈出院病例5926例，无死亡病例。

截至6月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例446例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例86312例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91394例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者1036547人，尚在医学观察的密切接触者11166人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入26例，本土1例（在浙江）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者383例（境外输入361例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例24426例。其中，香港特别行政区11874例（出院11593例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区12500例（出院1133例，死亡385例）。