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又到端午出游时 北京疾控提醒：减少路途风险提倡错峰出行

2021年06月11日09:14 来源：人民网

人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）农历五月初五端午节，是中国家喻户晓的传统节日，也是人们出行和聚会的高峰期。北京市疾病预防控制中心提醒市民朋友继续增强防护意识，健康安全过佳节。

北京市疾病预防控制中心表示，目前北京市疫情总体平稳，但全球新冠疫情仍呈扩散蔓延态势，国内部分省市发生本土疫情，防控形式依然严峻，仍需继续绷紧疫情防控这根弦。

对此，北京市疾病预防控制中心建议，继续坚持非必须不出境，不去中高风险地区旅行。如果必须出行，注意查询目的地相关防疫政策，随时了解疫情及防控信息。出现发热或呼吸道症状，尽量避免外出。老人、孕产妇和有慢性病等人群，建议请专业医生进行健康状况评估再决定是否出行。

中高风险地区来京人员，应及时主动向所在社区和单位报告配合并支持社区采取的中高风险地区人员排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。

减少路途风险提倡错峰出行出行前，要提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资。尽量选择空旷的郊外旅游方式，避开热门景点，实行网上预约、错峰出行。

积极接种新冠疫苗疫苗接种是预防疾病最有效的措施。请市民积极预约接种，新冠病毒灭活疫苗须接种2剂，间隔21天至56天。完成第1剂接种，如未能在56天内接种第2剂，请尽早补种，获得有效免疫保护，无需重新开始接种。

坚持常态化疫情防控措施科学佩戴口罩，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交、地铁、民航等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

乘坐公共交通工具、电梯的人员，前往医院就诊人员，有发热或患呼吸道感染疾病的患者，以及从事医疗卫生、交通运输等高风险暴露人员，应正确佩戴口罩。年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。

注意饮食安全卫生应到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时避免用手直接接触。购买境外冷冻食品，要关注食品检疫信息，做好外包装消毒。处理食材应生熟分开、煮熟煮透，购物、处理食材、饭前便后应保持手卫生。拒绝食用野味。

保持良好个人和环境卫生坚持勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、分餐制等良好个人卫生习惯。不乱丢生活垃圾、不乱倒生活污水、不随地吐痰，及时清理户内外垃圾，保持生产生活环境卫生。

保持健康生活方式夏季气温升高，天气多变，应根据天气变化情况适当增减衣物，避免中暑。注意劳逸结合，规律作息，保证睡眠，合理膳食，适量运动，保持情绪稳定。

如有不适及时就医尤其旅行归来后做好自我健康监测。如出现发热、干咳等症状，应及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊，主动向医生报告发病情况及旅行史、接触史，便于诊断治疗。

(责编：孙红丽、杨迪)



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