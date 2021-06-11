又到端午出游时 北京疾控提醒：减少路途风险提倡错峰出行

人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）农历五月初五端午节，是中国家喻户晓的传统节日，也是人们出行和聚会的高峰期。北京市疾病预防控制中心提醒市民朋友继续增强防护意识，健康安全过佳节。

北京市疾病预防控制中心表示，目前北京市疫情总体平稳，但全球新冠疫情仍呈扩散蔓延态势，国内部分省市发生本土疫情，防控形式依然严峻，仍需继续绷紧疫情防控这根弦。

对此，北京市疾病预防控制中心建议，继续坚持非必须不出境，不去中高风险地区旅行。如果必须出行，注意查询目的地相关防疫政策，随时了解疫情及防控信息。出现发热或呼吸道症状，尽量避免外出。老人、孕产妇和有慢性病等人群，建议请专业医生进行健康状况评估再决定是否出行。

中高风险地区来京人员，应及时主动向所在社区和单位报告。配合并支持社区采取的中高风险地区人员排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。

减少路途风险提倡错峰出行。出行前，要提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资。尽量选择空旷的郊外旅游方式，避开热门景点，实行网上预约、错峰出行。

积极接种新冠疫苗。疫苗接种是预防疾病最有效的措施。请市民积极预约接种，新冠病毒灭活疫苗须接种2剂，间隔21天至56天。完成第1剂接种，如未能在56天内接种第2剂，请尽早补种，获得有效免疫保护，无需重新开始接种。

坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交、地铁、民航等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

乘坐公共交通工具、电梯的人员，前往医院就诊人员，有发热或患呼吸道感染疾病的患者，以及从事医疗卫生、交通运输等高风险暴露人员，应正确佩戴口罩。年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。

注意饮食安全卫生。应到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时避免用手直接接触。购买境外冷冻食品，要关注食品检疫信息，做好外包装消毒。处理食材应生熟分开、煮熟煮透，购物、处理食材、饭前便后应保持手卫生。拒绝食用野味。

保持良好个人和环境卫生。坚持勤洗手、常通风、少聚集、用公筷、分餐制等良好个人卫生习惯。不乱丢生活垃圾、不乱倒生活污水、不随地吐痰，及时清理户内外垃圾，保持生产生活环境卫生。

保持健康生活方式。夏季气温升高，天气多变，应根据天气变化情况适当增减衣物，避免中暑。注意劳逸结合，规律作息，保证睡眠，合理膳食，适量运动，保持情绪稳定。

如有不适及时就医。尤其旅行归来后做好自我健康监测。如出现发热、干咳等症状，应及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊，主动向医生报告发病情况及旅行史、接触史，便于诊断治疗。