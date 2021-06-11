国家卫健委：6月10日新增新冠肺炎确诊病例22例 其中本土病例9例

人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例13例（福建3例，上海2例，广东2例，四川2例，北京1例，江苏1例，浙江1例，云南1例），本土病例9例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例9例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者706人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例288例（其中重症病例1例），现有疑似病例10例。累计确诊病例6201例，累计治愈出院病例5913例，无死亡病例。

截至6月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例426例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例86297例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91359例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者1035600人，尚在医学观察的密切接触者11028人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入24例，本土1例（在浙江）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者379例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例24148例。其中，香港特别行政区11874例（出院11590例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区12222例（出院1133例，死亡361例）。