最近几年，因网购过度而离婚、甚至剁手指、自杀的事件时有发生。网络购物具备轻松、便捷、实惠等优点的同时，也很容易让人上瘾。那么，你了解购物成瘾吗？你知道购物成瘾也是一种心理疾病吗？

27岁的长沙市民李女士是一名购物达人，特别喜欢购物，一个物品因为颜色不同就同时买入几件，对她而言是司空见惯的事。高频次的购物导致她每月都是入不敷出，甚至四处贷款来买买买。每次失去理智地购物之后，李女士看着自己负债累累的账单又后悔不已。意识到自己的异常后，日前，李女士在朋友的陪伴下，来到湖南省第二人民医院酒瘾网瘾科门诊求助。

医生告诉李女士，购物成瘾，又称强迫性购物、病理性购物、强迫性消费、购买癖、购物狂等，常发生于女性。主要表现为不合理的购物冲动意念和购物行为，这种购物冲动或行为使其陷入窘境，严重地影响了其社会活动和职业功能，最终成为问题，或欠债或破产。

如果自己的家人或朋友出现了以上症状，也不必病急乱投医，还要看这种购物行为的严重程度，比如是否影响了日常生活、工作和家庭关系。如果导致了严重的后果，则应及时到专业的成瘾机构进行确诊，并进行正规治疗，以免悲剧的发生。

针对症状不太严重的“剁手族”，有以下三点建议：首先，改变消费习惯。平时养成用现金消费的习惯，尽量不用银行卡，尤其不用信用卡。出门前列好清单，每次只买自己清单上列出的东西。设立消费计划，将不同用途的钱分开，设定一个网购限额，严格按照这个标准来操作。设定“空窗期”，比如可以先控制自己三天内不买东西，然后将期限逐渐延长，到最后完全摆脱买买买停不下来的困境。其次，抑制冲动性消费。先把看中的东西加入购物车，延长付款的时间。心情不好逛商场时，一定不要带钱包。最后，培养广泛的兴趣和爱好。平时休闲时间可以约上三五好友，聊天、散步、郊游等。心情不好的时候看看电影，做做瑜伽，打打太极，可以挤掉网购的时间，减少对购物的依赖。（徐珊整理）

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三步识别购物成瘾

第一步，看是否对购物行为有强烈的心理渴求，并不能自控，明知不可为而仍然继续购物，尤其是购物行为已经上升为生活焦点，具有不可抵抗、不能自控性。同时，要看购物是否超过了实际所需数量，或实际上根本不需要，或为很久以后才能使用而购买。

第二步，看是否出现购物越来越频繁，花费越来越大的现象。购物成瘾者常需要增加购买商品数量和频度才能得到满足，这属于临床上“耐受性增加”症状。

第三步，看停止或减少购物后，是否感觉身体和心理上不适。通常在控制或停止购物数小时到数天后，患者可出现烦躁不安、情绪焦虑抑郁、精神差、疲乏无力等情绪症状。