培养终身运动习惯，是学校体育的重要目的

近日，一项针对1513名义务教育阶段学生家长进行的调查显示，69.9%的受访家长表示，其孩子每周体育课只有两节或更少；运动强度低（55.3%）、被主课占用（50.6%）是受访家长认为目前体育课存在的普遍问题；60.5%的受访家长认为要提高对体育的重视。

事实上，近年来，体育的重要性日益为人们所接受。今年4月，教育主管部门表示，要将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目，并由此实现学校体育工作与学校、教育行政部门、地方政府的政绩考核挂钩，与教师的绩效工资、职称挂钩，与学生的综合评价、升学挂钩。

如此一来，如果学校体育工作没做好，学校及教育行政部门乃至当地政府的政绩考核都将受到影响。在当下的行政体制中，这样的重视力度不可谓不大。可是，家长为何依旧觉得体育课没有起到应有的作用，学生为何依旧觉得体育课没意思呢？

对于任何一个阶段的学生来说，其学习的重要动力，都源于兴趣和爱好。因此，中小学体育课的目标应该是帮助学生发现体育的乐趣，学会运动的初步技巧，养成终身锻炼的习惯。在这中间，要让学生感受到，是我在锻炼，我从中得到了快乐，而非仅仅为了这个科目分数的提高和老师的满意等短期功利目标。

反观很多成年人，从繁忙的工作中挤出时间，交纳高昂的健身费用也要坚持锻炼，就是真真切切地感受到体育锻炼带给人的乐趣和益处。从这点上来说，无论是学校还是体育教师，其开展体育教学活动的主要任务，就是在锻炼学生身体的同时，结合学生兴趣爱好选择适合自己的运动项目，达到陶冶学生情操的效果。近年来，一些学校探索体育课分层教学，将爱好、水平接近的学生分在一个教学组中，这就是以学生身体素质的发展为中心，重视学生的自我体验，关注学生的个体差异与不同需求，确保每一个学生在科目中受益的理念体现。

眼下，很多学校设置更多体育课，从根本上讲，还是为了达到不同课程的配置和配比，完成教育主管部门下达的教学任务。不少学校的体育课，留给学生的印象是负担，是失败的经历，是众目睽睽下的难堪体验和不体面造成的自卑，由此形成了学生的挫折心理，体育课的运动经历成了他们的心病和疮疤，以致阴影长期不散，对身体的自我认知定位不高，成了潜在的运动障碍。

更关键的是，在当前体育课的内容中，学生难以发现运动的乐趣，体育被当成了力气活，其他课程则成为脑力活……须知，体育是体力和脑力的结合，乃至有益智力活动。在现实生活中，很多家长把体育当作一种“调味品”，觉得孩子学习太紧张了，通过体育锻炼来放松一下，其最终目的还是为了提高学习成绩。

所谓教育，不仅要充盈学生的头脑，也要强健学生的体魄。好的体育课要让学生乐此不疲，有再上一堂课的欲望。唯有如此，才能把学生真正调动起来。而民众运动习惯的养成，很大程度上正是来自青少年时代的体育课堂。