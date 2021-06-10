无偿献血对身体有哪些影响？献血前后要注意啥？血液中心专家告诉你

人民网北京6月10日电 （记者崔元苑）10日，国家卫健委就我国无偿献血和儿童血液病恶性肿瘤救治管理有关情况举行发布会。无偿献血对身体有哪些影响？会损害健康吗？献血前后有哪些注意事项？北京市血液中心主任刘江在会上进行了解答。

刘江介绍，对于无偿献血行为，在献血前，献血者要严格按照法规和标准进行健康检查（即一般的物理检查），另外要回答50多个问题，通过物理检查和回答的问题，确定自己能不能献血。

“献血对人体内总的血量影响很小。”刘江指出，世界卫生组织认为，一个健康的成年人，献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。人体内的总血量大约是体重的7%到8%，一个50公斤体重的成年人，全身总的血量大约是3500到4000毫升。按照国家献血的标准（200毫升或者400毫升），如果按照400毫升算，也就是10%，低于世界卫生组织13%的安全献血标准。

刘江解释，此外，人体循环血量有个缓冲能力，献血后，肝脾等器官的血液也会得到及时补充，并恢复循环血容量，不会引起血流动力学的明显改变。与此同时，肌体也会加快制造新的血液，血液能在较短的时间内得到补充。

“由于献血者存在一些个体差异，有些献血者献完血以后有短暂的头晕或者乏力，都属于正常的生理反应，很快就会恢复。因此，健康的成年人献血不会影响健康。”刘江称。

“当然，献血前后还有一些简单的注意事项。”刘江提醒，比如献血之前要清淡饮食，保持正常睡眠。献血以后，24小时之内保护针眼，不要让针眼遇水，不要洗澡。另外，不做剧烈运动，更不需要大吃大喝，保持正常的生活状态即可。

因此，刘江表示，献血是安全的，不会影响健康。