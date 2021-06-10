黑龙江省投资合作交流大会召开

作为亚布力中国企业家论坛第21届年会的组成部分，6月9日，“亚布力之夜——黑龙江省投资合作交流大会”开幕。大会发布了黑龙江省产业招商地图。

据了解，大会上，飞鹤、原生态牧业及相关供应链企业宣布投资建设黑龙江生态产业链。飞鹤相关负责人介绍，在飞鹤率先打造婴幼儿配方奶粉产业集群的过程中，黑龙江各级政府一直给予大力支持。如今，黑龙江正全面融入新发展格局，围绕服务国家战略，以“先行先试、敢闯敢试”的决心，助力服务企业做强、做大，补齐强化延伸产业链条。

该负责人表示，深受黑龙江省委省政府政策的号召和鼓励，未来10年内，飞鹤、原生态牧业及其他鲜奶供应商联合相关供应链企业，拟投资开展工厂新建及升级改造、牧场建设等。该投资的落地将持续深耕产业集群基础建设，做大、做强婴幼儿配方奶粉辅助产业，构建有机食品、植物及相关产品产业生态。同时，这一投资项目的落地，有望进一步夯实飞鹤、原生态牧业及相关供应链企业的布局，强化产业协同，构建起飞鹤更为强大的产业竞争力，将黑龙江地区的资源优势转化为产业发展势能，促进当地农牧业增效，财政增税，为振兴东北产业注入新活力。