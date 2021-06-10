专家谈儿童青少年眼健康：“目”浴阳光 让孩子拥有“清晰”未来

儿童青少年近视防控不是小事，病理性近视如果治疗不好有可能致盲、致残。”为进一步呼吁全社会关注儿童青少年眼健康问题，近日，全国防盲技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利围绕儿童青少年人群近视现象及怎样矫治等问题，向网友进行了详细解答。

儿童青少年近视不容忽视

近年来，我国儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益严重，严重影响孩子们的身心健康。

为何小小年纪就会近视？

王宁利指出，近视主要与遗传因素和环境因素有关，单纯性近视也叫做“学校近视”，它一般是环境压力导致的。与遗传相关的往往是高度近视，还有一些有明显并发症的近视。

王宁利提醒，如果存在以下情况：父母双方有近视、父母一方有近视、父母一方是高度近视，那么，在孩子眼睛的护理、关照方面，要比别人下更多的功夫。

了解单纯性近视与病理性近视

据了解，近视眼种类很多，在医学上一般分为低度、中度、高度三类。300度以内是低度，中度是300-600度，600度以上是高度。

王宁利介绍，上述划分方法存在一些问题，病理性近视和单纯性近视其实是家长、老师、社会、医疗单位更应该关注的问题。

他表示，600多度的近视，虽然进入了高度近视的行列，但是眼底没有发生病理性改变的时候，还属于单纯性近视。一旦近视眼的发生导致了眼球的解剖结构改变，眼底出现脉络膜萎缩，出现了新生血管，周边视网膜格子样变性，甚至视网膜劈裂等等，就叫病理性改变。

值得注意的是，病理性改变会把近视眼从近视转向疾病。王宁利进一步解释道，近视眼是一种状态，但病理性近视是一种疾病，这时候再不防不治，可能会致残致盲。

近视要尽早发现尽早矫治

“90%的眼病只要早发现，都有早期干预的措施，眼科疾病最适合从公共卫生层面进行群体防治。”王宁利说。

那么，如何能够尽早发现孩子的近视问题呢？

王宁利表示，“近视”是指看远看不清，看近看得非常好。掌握这一条，就可帮孩子自查。例如，孩子总眯着眼睛看东西，这可能是近视或者近视加散光的开始。另外，孩子出现频繁眨眼、看东西靠得越来越近等奇怪现象时，都应引起家长高度重视。

王宁利建议，儿童青少年一旦佩戴眼镜，每半年或一年要到医院或者国家规定的验光配镜中心进行屈光度检查。

针对家长普遍关心的近视预防问题，王宁利建议，家长可多带孩子去户外活动，“目”浴阳光。它不仅可以防止孩子近视，对已经近视的孩子也可以延缓其度数增长。同时他提醒，户外活动既要有“户外”，也要有“活动”，不能用室内代替户外，也不能在户外却不活动，二者缺一不可。（张文婷 实习生韩红）

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