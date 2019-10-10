北京市将在重点公共场所配备救命神器

昨日上午，北京市政协开展“改善院前医疗急救服务”监督性视察活动。对市政协委员指出的在公共场所配备AED自动体外除颤器的问题，市卫健委相关负责人表示，下一步将利用3年时间在重点公共场所按照标准配置AED。

AED自动体外除颤器是一种便携式的医疗设备，它可以诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备，可提供紧急医疗救护，有助于实现“急救3分钟”，被称为“救命神器”。

昨天下午，委员们来到首都机场，实地调研T3航站楼内的急救设施设备，并听取首都机场医院相关负责人介绍机场内公众急救的相关情况。在首都机场T3航站楼出发大厅的一个咨询台前，服务人员拿出一台AED，给委员们现场演示了AED的具体用法。一旦旅客发生紧急情况，现场随处可见的专业服务人员将第一时间响应，为旅客开展紧急处置。目前，首都机场T1、T2、T3的值机区域、候机区域、进港通道、行李厅共设置AED设备69台并配备8台备用机；大兴国际机场配备40台AED设备。

对于韩秀娟委员指出的在公共场所配备AED的问题，市卫健委相关负责人表示，下一步，北京将利用3年时间在首都国际机场、大兴国际机场、各大火车站、全市390余个地铁站、各长途客运站、公园、景区、大型购物商场等公共场所，按照标准配置AED自动体外除颤器，相关标准将由卫生健康部门出台。

市卫健委相关负责人还表示，未来可以将全市的AED配置点位串成一个网络，通过网络建设，谁用了AED，120指挥调度中心就能立刻收到信息，同时就近派出救护车。

此外，市政协委员们还来到北京市红十字会999急救中心，参观了999急救的通讯指挥车、物资保障车、餐车、人道维稳救援专用救护车、空中救援转运车等急救设备。据北京市红十字会相关负责人介绍，999近期依照120指挥系统的内容和标准，对指挥平台的信息化管理系统进行了升级改造，初步实现了与120指挥平台在急救车辆调派、患者送医情况等方面的实时共享。目前120正在对其主叫系统进行升级改造，待改造完成后将实现两套系统的实时对接和各项数据全面共享。（记者 蒋若静）