手指畸形一定是类风湿关节炎作怪吗？

60岁的李阿姨是家中家务劳动的主力，洗衣、做饭、打扫卫生。但是，近几年随着年龄增长，李阿姨渐渐发现，自己不再像年轻时那样精力旺盛了，而且干活多了双手关节经常有疼痛的情况出现。早晨起来双手僵硬，握拳困难，需要活动几下才能恢复。因为平时太忙，一直没有到医院就诊。

慢慢的，李阿姨发现自己双手指已开始变形，不再是直直的。亲戚朋友都劝李阿姨：“您手指都这样了，肯定是得类风湿关节炎了，您赶紧看看吧。”

李阿姨一听这话，也很紧张，上网一搜，网上都说她这个肯定是类风湿关节炎，以后还会残疾。这可把她吓坏了，她终于下定决心要到正规医院检查一下。

类风湿关节炎还是骨关节炎？医生为李阿姨进行了细致的查体，并询问李阿姨上下楼梯有无膝关节疼痛的症状。李阿姨表示这样的症状已经有些年头了，这几年甚至还有点加重。

听完李阿姨的描述，医生告诉李阿姨：“您这是典型的骨关节炎呀，并不是类风湿关节炎。”

李阿姨一下子懵了：“骨关节炎？不是类风湿么？大夫，人家都说关节变形了就是类风湿呀。”

面对李阿姨的疑惑，医生向李阿姨解释说，类风湿关节炎最常见肿痛的关节是近端指间关节、掌指关节和腕关节。而远端指间关节受累是比较少的，即便受累一般也同时伴有上述其他关节区关节的受累。

但骨关节炎在手部的表现以远端指间关节受累最为常见，可以出现远端指间关节的骨性凸起，称为Heberden结节，是骨关节炎比较突出的体征。随着疾病进展可以出现远端指间关节的变形、偏斜，称为蛇形指。

这下李阿姨搞明白了，原来她的手部症状表现是典型的骨关节炎。同时，骨关节炎容易出现下肢负重大关节的症状，尤其是双膝关节，初期表现为活动负重时膝关节疼痛，尤其以上下楼梯最常出现症状。

对于李阿姨的情况，医生表示，积极到医院看病是对的。骨关节炎在老年人当中发病率很高，仅靠患者自行判断是很难鉴别的。且部分骨关节炎的患者会合并类风湿关节炎，还有一部分侵蚀性骨关节炎患者，与类风湿关节炎鉴别就更为困难。

因此，有可疑症状在正规医院风湿科就诊，由专科医生评估诊断是非常必要的，不必因为在网上搜索到一些支离破碎的信息，就过度紧张。

文/张警丰（北京大学第三医院）