国家卫健委：6月9日新增新冠肺炎确诊病例21例 其中本土病例6例

人民网北京6月10日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例15例（上海7例，广东3例，陕西2例，浙江1例，四川1例，云南1例），本土病例6例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者625人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例285例（其中重症病例1例），现有疑似病例11例。累计确诊病例6188例，累计治愈出院病例5903例，无死亡病例。

截至6月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例416例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例86285例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91337例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1034038人，尚在医学观察的密切接触者10172人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者371例（境外输入351例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例23892例。其中，香港特别行政区11872例（出院11587例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区11968例（出院1133例，死亡333例）。