国务院联防联控机制综合组广东工作组赴深圳、佛山调研指导疫情防控工作

国家卫健委官网截图

人民网北京6月9日电 （张文婷）据国家卫健委官网消息，近日，国务院联防联控机制综合组广东工作组在全力参与和指导广州市做好新冠肺炎疫情处置工作的同时，先后赴佛山市、深圳市调研指导，实地查看重点场所、封控社区、集中隔离点和定点医疗机构工作情况，指导当地全面落实疫情应急处置措施。

工作组组长、国家卫生健康委副主任雷海潮赴佛山市南海区华福御水岸小区、云栖酒店调研，检查指导封控小区和集中隔离点管理工作。在深圳市，工作组现场查看了市第三医院医疗救治情况，研讨诊断救治、院感防控、流行病学调查及临床科研等工作。在深圳市盐田国际集装箱码头、东海丽景片区和华侨城瀑布酒店集中隔离点检查指导码头高风险人群管理、社区封控和集中隔离管理等工作。工作组听取了深圳市疫情防控工作汇报，雷海潮就流调溯源、密接排查管理、社区治理、分时段核酸采样提高检测阳性发现率、高考疫情防控及居民生活服务保障等方面提出具体指导意见。