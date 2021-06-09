为降低失明风险，糖尿病患者确诊后应定期做眼底检查

“有30%-40%的视力损害是由高血压、糖尿病、动脉硬化等慢性病造成的。”6月6日，全国爱眼日，全国防盲技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利在国家卫生健康委在线访谈栏目中指出，随着社会经济的发展，生活方式的改变，我国已进入人口老龄化，老年人口的增多导致相关慢性病患者变多，为我国的国民眼健康和社会经济发展带来新的压力。

据了解，我国糖尿病患者已超1亿，且仍在快速增长。北京同仁医院眼底科副主任佘海澄介绍，糖尿病会导致视网膜小血管缺血，人体代偿后会在视网膜上长出新生血管，这个新生血管又不正常，有时候会出血，一旦出血就会有大片的血挡在视网膜前，这样患者就看不见了。出的血和原有的新生血管在一起继续发展，会产生增殖膜，增殖膜牵拉发生视网膜脱离，患者就会导致失明。有其他组织产生新生血管的话，患者会发生新生血管青光眼，也会导致失明。

然而，糖尿病患者发生上述危险都是在疾病晚期，佘海澄说，糖尿病对眼部健康的早期危害患者很难感觉到，因为糖尿病患者的视网膜血管在早期因为通透性增高会发生渗漏，渗漏会出现水肿，视网膜出现小的渗出点或者小的出血点，这些变化患者可能都感受不到。随着病情的加重，视网膜进一步水肿，如果这个水肿发生在视网膜的正中间，患者就会视力下降。如果渗漏继续进行，就会导致视网膜小血管缺血、长出新生血管，从而加大失明的风险。

佘海澄强调，糖尿病患者如果等到视力下降再去医院检查，就已经是疾病晚期了，所以应该关口前移，如果患者被诊断为糖尿病，就要定期去眼科做眼底检查，以便在真正出大问题之前让医生发现。

如何预防糖尿病对眼部健康的损害？佘海澄说：“首先也是最根本的，要控制血糖，因为视网膜的改变只是糖尿病引起的全身并发症之一。糖尿病是没法治愈的，但是通过良好的血糖控制，可以延缓并发症的发生”。

其次，佘海澄建议，一旦确诊了糖尿病，一定要定期检查眼底。因为糖尿病患者的视网膜病变是与患病的年限有关的，有时候即使患者自觉血糖控制得非常好，但如果患病的年头很长，还是会发生视网膜病变，特别是当糖尿病患者患病超过10年时，大多数患者眼底都会出现视网膜病变，“病变比较轻的时候不一定影响视力，医生会及时告诉你，这样的情况只要定期观察、控制好血糖就可以”。

佘海澄进一步解释说，当视网膜病变缺血到了一定程度，医生通过检查发现快要视力下降但还没有下降，“我们就能通过治疗降低视力下降的概率。医生能做哪些治疗呢？比如我们发现已经很缺血了，快要长新生血管了或者刚刚长出新生血管，但是视力并没有下降，我们会给视网膜打激光，这样绝大多数患者就不会发展到出血、失明这个阶段。如果确实已经发生出血了，已经视力下降了，医生发现适合做手术了，就可以通过手术治疗”。

此外，由于糖尿病患者在病程的各个阶段都有可能发生黄斑水肿，医生可以通过往眼内注药来缓解黄斑水肿，改善患者的视力。 总之，糖尿病患者是要通过控制血糖，并且定期检查眼底，以便眼科医生能够在最早阶段阻止眼底病变的进一步发展。（刘昶荣）