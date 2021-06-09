国家卫健委：6月8日新增新冠肺炎确诊病例16例 其中本土病例8例

人民网北京6月9日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例8例（北京2例，上海2例，四川2例，福建1例，广东1例），本土病例8例（均在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例11例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者604人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例288例（无重症病例），现有疑似病例11例。累计确诊病例6173例，累计治愈出院病例5885例，无死亡病例。

截至6月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例413例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例86267例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91316例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1032227人，尚在医学观察的密切接触者8987人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者361例（境外输入338例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例23613例。其中，香港特别行政区11868例（出院11584例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院51例），台湾地区11694例（出院1133例，死亡308例）。