北京市近1500万人完成疫苗全程接种

北京市18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率突破90%。北京青年报记者了解到，截至6月7日24时，全市18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率达到90.2%。全市累计接种1757万人，其中1482.8 万人已完成全程接种，全程接种率为76.2%。全市累计接种新冠疫苗剂次达到3230.7万剂，其中朝阳区、海淀区累计接种超过500万剂。全市60岁及以上人群接种250.6万人，其中90岁及以上4649人，接种者最大年龄为106岁。累计为29554名外籍人士和9002名港澳台同胞接种了新冠疫苗。

疫苗全程接种非常必要。研究数据表明，仅接种一剂新冠病毒灭活疫苗不能产生预期的免疫效果，接种第二剂疫苗大约两周后，接种人群才可以产生较好的保护效力，如果没有完成全程接种，获得的保护效果就会打折扣。按照《新冠病毒疫苗接种技术指南》，两剂疫苗接种间隔3周至8周，即间隔21天至56天都可以接种，目前仅完成一剂接种的市民须按期前往全市各接种点完成第二剂接种；已完成了第一剂疫苗接种，但是因为工作、出差、生病等原因没有来得及在56天内接种第二剂的市民，也无须重新再接种两次，只需尽快补种第二剂。

老年人接种疫苗获益更明显。60岁及以上老年人因为基础疾病较多，若感染新冠病毒后，疾病负担重，健康损害大，重症率和死亡率远高于年轻人。即使不常出门，家庭成员也可能将新冠病毒感染风险带给家中的老人。因此，60岁及以上老年人接种新冠疫苗非常有必要，接种疫苗是最经济有效的预防措施。

研究数据显示，接种新冠疫苗，老年人死亡率、80岁及以上老人的住院率均有大幅度降低。截至目前，本市250.6万老年人接种疫苗后无严重不良反应发生。60岁及以上老年人要认真阅读知情同意书，主动告知医务人员自己的健康情况，医生会帮助判断是否可以接种；对于健康状况稳定、药物控制良好的60岁及以上慢性病人群，建议尽早接种。

当前，全球新冠疫情仍处于大流行阶段，防控形势依然严峻，近期部分省市也发生本土新冠肺炎疫情。端午假期将至，提醒广大市民朋友们在出行中尽最大努力避免旅途感染风险；在出入公共场所（医院、公共交通工具、餐馆、超市、商场、农贸市场等室内密闭或人群密度较高场所）时要坚持佩戴口罩，与他人保持安全社交距离。

同时，在购买冷链生鲜肉类时不要直接接触，要坚持科学加工和烹饪食用。若个人或家庭成员出现发热、咳嗽、胸闷等症状时，须戴好口罩及时就近到医院发热门诊就诊，就医时尽量避免乘坐公共交通工具，尽量减少接触他人，并如实向医务人员告知外出旅行居住史等情况，配合好卫生医疗机构的调查和诊疗。