直播预告：单保恩谈“加强多学科诊疗协作 助推区域肿瘤中心建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月11日10:00，河北医科大学第四医院党委书记单保恩将做客演播室，以“加强多学科诊疗协作 助推区域肿瘤中心建设”为主题进行访谈。

专家简介

单保恩，河北医科大学副校长、河北医科大学第四医院党委书记，河北省肿瘤研究所所长，河北省肿瘤防治办公室主任，河北省抗癌协会理事长。国家自然基金、科技部国际科技合作重点项目、教育部博士学位授权点、中国科协决策、中华医学科技奖等评审专家。国际肿瘤基因与细胞治疗学会候任理事长，中国抗癌协会、中国免疫学会、中国诱变剂学会、中华医学会肿瘤学分会等9个国家一级学会常委，中国欧美同学会医师协会副会长等。

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