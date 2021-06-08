新冠疫苗出口情况如何？发挥怎样作用？产能跟得上吗？

全球疫情起伏反复，在自身需求巨大情况下，中国加大新冠疫苗海外出口，彰显大国担当。

中国疫苗对外援助出口总体情况如何？发挥了怎样的作用？产能能否满足国内国际两个需求？就公众关切的热点问题，新华社记者7日采访了商务部、工信部相关负责人。

商务部外贸司司长李兴乾介绍，目前中国已向40多个国家出口疫苗，并确定向“新冠疫苗实施计划”首批提供1000万剂中国疫苗。

据了解，“新冠疫苗实施计划”是包括世卫组织在内的多个国际合作机制和机构共同发起的一项计划，旨在促进疫苗公平可及性。

“当前，疫情正在一些国家和地区快速蔓延，各国人民急盼疫苗的迫切心情，我们感同身受。在国内疫苗供应十分紧张的情况下，我们尽己所能对外提供疫苗。”李兴乾说。

自身需求巨大情况下，不少人关心，中国疫苗产能是否能满足国内国际两个需求？

工信部消费品工业司副司长毛俊锋表示，今年以来，工信部会同相关部门从产能建设、运输调配、质量监管等方面发力，支持企业全力增产扩产。目前，相关疫苗企业争分夺秒，24小时满负荷组织生产，疫苗产量有了大幅提升。下半年将在前期工作基础上，继续精准调度，做好各项生产要素保障。

“目前，我国已有3家企业与8个国家开展联合生产，同时还在与10个国家商讨合作生产事宜。未来将继续推进我国疫苗企业向更多发展中国家进行技术转让，支持企业开展国际产能合作。”毛俊锋说。

中国疫苗“出海”，如何确保迅速、安全交付？

商务部合作司二级巡视员钱春莺介绍，在时间紧、任务重的情况下，商务部会同相关部门，打破常规操作，创新工作模式，快速高效组织实施对88个国家和4个国际组织的疫苗援助工作。截至6月6日，已组织完成向66个国家和1个国际组织援助疫苗及配套注射器的发运工作。

“商务部建立了援助项目管理台账和进展日报、周报制度，与各机制成员单位、驻外使领馆、实施企业协同配合，随时掌握情况变化，确保疫苗以最短时间、最快速度交付受援国。”钱春莺说。

疫苗驰援全球，既要保证速度，又要确保安全。商务部引入第三方检验机构，构建从冷链包装、工厂验收、国内运输、机场交货全流程的监督管理机制，同时强化实施企业安全保障责任，要求国内运输全程押运。此外，指导驻外使领馆跟踪项目执行情况，督促外方做好当地运输、储存、分发、使用等相关工作。

中国疫苗“雪中送炭”，赢得国际社会的感谢和赞誉。钱春莺说，中国提供的援助疫苗，是很多国家从国际社会得到的第一批疫苗，疫苗提升了这些国家疫情防控能力，为复工复产创造了条件。许多外国民众通过绘画、播放中国国歌、网上点赞中国等多种形式，表达对中国千里驰援的感激之情。

“下一步，我们将支持企业积极申请世卫组织认证更多的生产线和剂型，向有需要的国家进一步扩大出口，尽己所能对外提供更多疫苗。”毛俊锋说。

李兴乾表示，商务部鼓励疫苗产品已在中国附条件上市的4家生产企业积极扩大出口，并继续支持中国企业加强与世卫组织和“新冠疫苗实施计划”交流合作，积极支持对外开展疫苗联合研发与合作生产。(王雨萧、张辛欣、于佳欣)