国家卫健委：6月7日新增新冠肺炎确诊病例33例 其中本土病例19例

人民网北京6月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，其中境外输入病例14例（广东3例，内蒙古2例，上海2例，福建2例，北京1例，天津1例，江苏1例，四川1例，云南1例），本土病例19例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者756人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例291例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6165例，累计治愈出院病例5874例，无死亡病例。

截至6月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例409例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例86255例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91300例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1031331人，尚在医学观察的密切接触者8695人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例12例（境外输入3例）；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者372例（境外输入348例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例23407例。其中，香港特别行政区11865例（出院11584例，死亡210例），澳门特别行政区51例（出院51例），台湾地区11491例（出院1133例，死亡286例）。