手劲儿越小 心脏病风险越高

最近看到一则幽默的笑话，话说小李的老婆坚持健身了一个月，兴奋地跟小李说：“你看！我的腰带以前只能扣在第一个孔，今天可以扣到第二个孔了。”小李看了看，颇有深意地说：“嗯，你的手劲练大了。”

虽然这是一则笑话，但是，实际上，要是能通过锻炼把手劲练大了，对身体还真有好处！今天，我们就来聊一聊手劲儿与健康的关系。

手劲越小 越不健康 手劲，学术地说就是握力。握力的大小和健康情况还真有关系。最近，我国学者发表了一项研究，分析了我国12个省份超过39万居民的数据发现，无论是否患有高血压，握力越小，心血管疾病的发病风险和死亡风险，以及全因死亡率就会越高；如果握力小，同时患有高血压，那么死亡风险将会更高。

手劲减弱 认知功能下降 手劲变小可不仅仅和心脏健康有关系，研究发现，手劲减弱还提示认知功能下降。这甚至与某些癌症风险相关，比如男性患结直肠癌、前列腺癌或肺癌风险；女性患乳腺癌和肺癌风险。

其实，我们的手劲随着年龄增长会呈现出一个“倒U型”的变化趋势。出生之后，手劲逐渐增加，在20至30岁时手劲最大，之后，由于肌肉的质量和功能下降，手劲也逐渐减少。有研究指出，人到80至90岁，肌肉质量减少可高达50%。你可能认为手劲小是由于衰老导致的，这虽然是一个原因，但是，不锻炼也是肌肉流失的重要因素。

教你练就“大力金刚指”说到这，你是否觉得，对自己的手劲锻炼得太少了？那么，怎样才能练出“大力金刚指”般的手劲呢？下面三个简易的锻炼方法供你参考：

伸指运动 五指从掌心向外张开，可以借助橡皮筋或者扩张五指的工具，把手指串联在一起，然后重复收缩、张开的动作，在对抗橡皮筋的阻力时要力求缓慢而稳定。

使用握力器 握力器体积小、携带方便，有些握力器还能调整阻力大小，便于根据握力进行调整。使用时，单手握住握力器的手柄，用力夹紧5至10秒，然后松开，再重复动作。

捏网球、拧毛巾 如果手劲比较小，平时锻炼也比较少，可以先从捏网球或者拧毛巾开始，用尽可能大的力量握紧网球或者攥紧毛巾，坚持5至10秒，然后松开，再重复动作。

上述几个运动都很方便，在闲暇时就可以练习，如果确实存在握力减退，建议每天练习20到30分钟，直到握不动为止。

当然，说是握力，其实不仅是指把物体握在手里的力量，还包括长时间稳定物体所用到的上臂力量甚至是上身力量。因此，像上肢的力量锻炼，比如俯卧撑、举重、引体向上等运动也可以增强握力，当然，即使是日常生活中的一些体力劳动，如园艺、吸尘等等，也有助于锻炼握力。

文/刘健（北京大学人民医院）