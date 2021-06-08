玻尿酸美瞳让眼睛更水润？医生：噱头

近年来，玻尿酸频频出现在人们视线里，除了医美等领域，口服玻尿酸产品也日渐增多，如今更有商家推出了玻尿酸隐形眼镜。

北京青年报记者调查发现，电商平台上有不少冠有“玻尿酸”名头的美瞳产品，宣称能让眼睛“长效水润”“自由呼吸”。于是不少玻尿酸的忠实粉丝开始对这个新产品表现出极大的兴趣，纷纷下单购买，将这款产品推成“网红”。但也有消费者对此产生疑问，美瞳+玻尿酸是真的有效还是商家的营销噱头？

市场表现

开售30分钟卖27000盒

明星代言品牌月销超10万

一些近视人群为了美观会选择隐形眼镜，但是长时间佩戴容易出现眼睛干涩等不舒服的情况，鉴于“玻尿酸”在补水保湿方面的市场认知度，很多商家便售卖起了玻尿酸美瞳，宣传中不乏“具有锁住水分功能，让眼睛更加水润舒适”等关键词。

在618预售期间，一款主打“长效水润”“自由呼吸”卖点的玻尿酸美瞳产品，引起广泛关注，据该品牌官方介绍，开售30分钟便爆卖27000盒。并声称其是国内首个将玻尿酸成分技术引入到美瞳中的品牌。

其还宣称，产品研发团队充分解锁玻尿酸的保水功效，让内含玻尿酸成分的美瞳尽可能地展现出1000倍吸水力,达到让眼睛保持长效水润、自由呼吸的超感体验，也获得国际健康功效认证。

北青报记者在电商平台通过关键词搜索，找到8家销售玻尿酸美瞳产品的品牌，以日抛型居多，10片美瞳的价格在60元到80元之间，比普通日抛美瞳的价位略高。

从销量排行看，从几百到数万不等。其中，某明星代言的一款玻尿酸美瞳产品月销量超过了10万。

商家说法

各家并不一致

均无法证明镜片中含有玻尿酸

多个商家表示，玻尿酸美瞳属于新产品，但对于玻尿酸成分存在于何处，各家的说法却并不一致。有的称是在镜片中含玻尿酸成分，但是对于作用原理，其并未回复。还有的称是镜片保存液中含有该成分，“美瞳镜片本身不含玻尿酸，所以包装上的成分不会写玻尿酸。”某明星代言产品的客服解释称。

在直播间，有主播正推销着隐形眼镜，当问及是否有玻尿酸美瞳时，该主播马上推荐称，这款产品是他们的黑科技特属美瞳，可以从客服处看产品专利认证，所谓的玻尿酸美瞳不是镜片中含有玻尿酸，而是在保存液中添加了玻尿酸水分子，附着在镜片表面，戴上后能做到锁水保湿、滋润眼睛，不会眼干。

随后北青报记者向客服索要产品专利证书，对方发过来的却是该公司的医疗器械经营许可证和互联网药品信息服务资格证书。在记者的一再追问下，客服表示，没有产品专利号，但玻尿酸会在产品包装内部写明，资质上不会体现。

不过，记者注意到，该品牌官方于2019年10月17日曾发布过玻尿酸美瞳介绍，当时称“玻尿酸美瞳是在美瞳中加入了玻尿酸，玻尿酸具有非常好的锁水分功能，佩戴玻尿酸美瞳，可让眼睛更加水润舒适。”并在广告语中提到“工作十几个小时也不会觉得眼睛干涩”。

当记者就这份宣传表述再次询问该客服时，对方发来一个产品链接，并仍旧回复称，是保存液中含有玻尿酸成分，而非镜片中含有玻尿酸。

一探真伪

只是商家的宣传噱头

美瞳实际上不需要玻尿酸

到底是美瞳保存液含有玻尿酸成分，还是美瞳本身被加入了玻尿酸？这两种方式是否真能让眼睛更加水润保湿呢？

一名从事美瞳代理长达5年的商家明确告诉北青报记者，玻尿酸美瞳只是商家的一个宣传噱头，“一般保存液是用来消毒、提供无菌环境，常用的是生理盐水。我从来没听说过保存液里添加玻尿酸成分，不太合理。”

承担玻尿酸相关课题研究的学者、山东大学药学院制药工程学研究员郭学平告诉北青报记者，之前有相关报道、学术论文提出将玻尿酸添加到隐形眼镜镜片，但目前这个技术尚处于研究阶段，现在市面上还没有这种产品。但对于保存液中添加玻尿酸成分的作用，他认为还是主要看消费者的使用体验，很难明确去下结论。

河南省立眼科医院副主任医师王树林也表示，通常所说的“美瞳”，在医学上称为彩色软性角膜接触镜。需要强调的是，角膜接触镜属三类医疗器械。目前尚无向“美瞳”中加入“玻尿酸”的工艺，即使工艺上可以实现，但实际上也不需要。

“因为从工艺上讲，用于制作软性角膜接触镜的材料需要达到适当的含水量和具有较好的透氧性，这样戴起来才更舒服。而目前常用的材料是硅水凝胶、甲基丙烯酸羟乙酯等。也就是说，软性角膜接触镜的含水量要适中，并不是越高越好，因此不需要加入透明质酸钠或玻璃酸钠。”他同时表示，在“美瞳”中加入“玻尿酸”属于无稽之谈，属于偷换概念后“想当然”的噱头。

同样，他认为，某些商家所称的“保存液含玻尿酸，玻尿酸可溶到镜片上，从而达到保湿的效果”这一说法，王树林也认为是不合理的。

他介绍，隐形眼镜镜片表面其实是越干净、越光滑越好，保存液中的化学成分可以起到一定的保湿和消毒作用。如果将“玻尿酸”加入到保存液中，也许对保湿并没有坏处，但“玻尿酸”肯定不会溶到镜片上去的。

食品工程博士云无心介绍，在玻尿酸食品的推广中，经常会看到“根据多项研究发现，玻尿酸通过食品、保健食品等口服透明质酸可改善人体皮肤水分，具有体内抗氧化，改善关节功能骨质疏松、修复胃黏膜损伤等作用，且安全性高”的说法。

他认为这个“多项研究”就是随口一说，真正严谨可靠的人体实验几乎没有。2012年，有公司向欧盟食品安全局（EFSA）申报“口服玻尿酸护肤”的能效宣称，被EFSA的专家委员为干脆利落地否决了，评估结论是“没有人体实验支持所申报的功能”“口服玻尿酸和保护皮肤之间无法建立因果关系”。

北京创为律师事务所律师马桂吉表示，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。主打玻尿酸概念，并在宣传中称其为“玻尿酸美瞳”，却不在成分中明确标明，商家的这种操作不仅容易让消费者误解，还涉嫌欺诈。

本组文/王浩雄 本报记者 宋霞 实习生 郭涵

统筹/张彬

科普

玻尿酸是什么？

据专家介绍，玻尿酸是1934年美国科学家从牛眼的玻璃体中分离出来的物质，后来确定它的化学结构是一种粘多糖。

在动物体内天然存在着一定量的玻尿酸，比如牛眼、鸡冠等等。在早期，玻尿酸就是从这些组织中分离出来的。现在市场上销售的玻尿酸，是通过发酵产生的，可以低成本、大规模地生产，也就有了广泛使用的基础。

玻尿酸的“天赋”是吸水性极强，大分子的玻尿酸能够吸收1000倍重量的水，形成极为细腻润滑的凝胶。这种特性，使得它在各类眼科手术，比如晶体植入、角膜移植和抗青光眼手术中得到了应用。此外，通过注射，也可以用于关节炎、皮肤保养等等。

北京大学第一医院皮肤科主任医师吴艳介绍，人体内的透明质酸有50%分布在皮肤，透明质酸具有强大的吸水能力，可以与自身重量1000倍的水结合。目前，透明质酸的确已经是化妆品的“网红”成分了。